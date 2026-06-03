SpaceX busca recaudar un récord de 75,000 millones de dólares en su debut en Wall Street

La empresa aeroespacial SpaceX apunta a una valoración bursátil total de aproximadamente 1.765 billones de dólares y una recaudación récord de unos 75,000 millones de dólares en su inminente salida a la bolsa, según documentos oficiales publicados por el regulador financiero estadounidense (SEC).

La compañía de Elon Musk señaló que pondrá a la venta 555,555,555 acciones a un precio inicial de 135 dólares cada una.

Si la oferta pública inicial sigue adelante, la empresa superaría el récord de recaudación hasta ahora en manos de la petrolera saudita Aramco, que obtuvo 25,600 millones de dólares en 2019.

Con una capitalización de este tamaño, SpaceX entraría, desde su llegada a Wall Street, en el selecto grupo de compañías valoradas en más de 1 billón de dólares.

También podría convertir a Musk —ya el hombre más rico del mundo— en el primer billonario de la historia, según los analistas.

La extraordinaria valoración se considera como un reflejo no tanto de la realidad del negocio actual de SpaceX, sino de la confianza en que Musk cumplirá promesas propias de la ciencia ficción, como que la empresa llegará a Marte y colocará centros de datos en el espacio.

SpaceX se fundó en 2002 y abrió un nuevo capítulo para los vuelos espaciales privados.

En 2012 acopló por primera vez una nave espacial privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) y desde entonces ha realizado varias misiones exitosas de entrega de carga.

En 2020 se convirtió en la primera empresa privada en transportar astronautas a la EEI.

Sus retransmisiones en directo, de alta producción, de lanzamientos de cohetes han atraído a grandes audiencias en las redes sociales y han congregado multitudes en los lugares de lanzamiento de todo Estados Unidos.