La IED de Querétaro creció en el primer trimestre del 2026

Querétaro, Qro. Durante el primer trimestre del año, el estado de Querétaro recibió 456.3 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), logrando un crecimiento de 51.1% respecto a los 302 millones del mismo lapso del 2025, conforme a los registros de la Secretaría de Economía (SE).

La IED estuvo impulsada por la reinversión de utilidades y por las nuevas inversiones, contrario a la contracción de la inversión por las cuentas entre compañías.

Los flujos de inversión de enero-marzo del 2026 se alimentaron fundamentalmente de la reinversión de utilidades que aportó 481 millones de dólares, un avance de 87.3% respecto a los 256.9 millones de igual tramo del 2025.

El segundo eslabón son las nuevas inversiones que representaron capitales por 380.2 millones de dólares, superiores a los 21.7 millones de hace un año.

De forma opuesta, la IED por cuentas entre compañías registró un valor negativo en el primer trimestre, de -404.9 millones de dólares, mientras que un año atrás representó a 23.4 millones de dólares.

El crecimiento anual en los flujos de IED llega tras la caída de 38.3% que se registró en el primer trimestre del 2025, cuando la inversión extranjera sumó 302 millones de dólares, por debajo de los 489.3 millones del mismo trimestre del 2024, conforme a la última actualización de datos.

La IED del primer cuarto del año colocó a Querétaro en el lugar nueve entre las 32 entidades federativas, al contribuir con 1.9% de la IED que recibió el país. En las primeras posiciones se situaron Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

En un año, Querétaro subió una posición debido a que en el primer trimestre del 2025 se ubicó en el décimo lugar.

Estados Unidos lideró la emisión de capitales hacia Querétaro, contribuyendo con 63% del monto acumulado en los primeros tres meses, además de Alemania que aportó 16.3% y España con 10.3%, entre otros países.

Inversión manufacturera

La industria manufacturera fue la actividad económica que más IED recibió, al captar 47.1%; además de los servicios financieros y de seguros que concentraron 11.5%; y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, que captó 3.2% de la inversión.

Querétaro fue de las 23 entidades que lograron un balance anual positivo en la IED, contra nueve en las que bajó. El territorio mexicano captó 23,590.6 millones de dólares de IED entre el lapso enero-marzo, significó un crecimiento anual de 10.4 por ciento.