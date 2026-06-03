AMCHAM descarta impacto severo del T-MEC en Jalisco

Guadalajara, Jal. La revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) difícilmente afectará a Jalisco debido al papel estratégico que ha adquirido el estado dentro de las cadenas de suministro vinculadas a centros de datos e inteligencia artificial, comentó a El Economista el presidente de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) Guadalajara, Ernesto Sánchez Proal.

Aunque reconoció que Estados Unidos mantendrá medidas de protección para algunos sectores manufactureros, particularmente en la industria automotriz, el dirigente empresarial consideró que la profunda integración productiva de América del Norte limita la posibilidad de cambios drásticos en el acuerdo comercial.

“Está tan ligada la producción de la zona de América del Norte que va a ser muy difícil afectar significativamente el Tratado”, subrayó el empresario.

Sánchez Proal anticipó que en el caso específico de Jalisco, los sectores de electrónica y manufactura avanzada no enfrentan riesgos relevantes derivados de una eventual renegociación. Por el contrario, destacó que el estado se ha convertido en un eslabón estratégico dentro de las cadenas globales asociadas al crecimiento de la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

“Lo que se está fabricando aquí forma parte integral de las cadenas productivas de inteligencia artificial y de los data centers. Es donde ha habido el crecimiento más grande de exportaciones en Jalisco y eso va a ser muy difícil que lo penalicen”, explicó.

El presidente de AMCHAM Guadalajara destacó que las principales compañías tecnológicas globales han consolidado operaciones y cadenas de suministro en la entidad para atender la creciente demanda de infraestructura digital.

“Las grandes empresas que están jugando en ese campo están produciendo aquí; hablo de Meta, hablo de Google, hablo de Amazon", enfatizó.

Reglas de origen

No obstante, advirtió que uno de los riesgos potenciales para la industria local podría ser el endurecimiento de las reglas de origen que penalice de manera más severa el uso de componentes provenientes de China. Aun así, señaló que los ajustes implementados hasta ahora no han generado impactos significativos para las empresas instaladas en la región.

La visión del dirigente empresarial es que el modelo de coproducción construido entre México, Estados Unidos y Canadá se ha vuelto indispensable para la competitividad regional y difícilmente, dijo, podrá desmantelarse sin generar costos importantes, particularmente para la economía estadounidense.

“Nuestra perspectiva es positiva; este sistema que llamamos de coproducción no va a ser fácil desarticularlo sin afectaciones serias a las economías, principalmente a la economía de Estados Unidos”.

Desafíos nacionales

Más allá de la revisión del T-MEC, Sánchez Proal consideró que los principales desafíos para atraer nuevas inversiones se encuentran dentro del ámbito doméstico. Entre ellos destacó la incertidumbre jurídica derivada de la reforma judicial y las limitaciones en materia energética.

Añadió que ambos factores pesan más sobre las decisiones de inversión que la propia renegociación comercial.

“Hay un componente de incertidumbre por el T-MEC, pero hay otro que no tiene que ver con la renegociación del tratado, que es la certidumbre jurídica”, puntualizó.