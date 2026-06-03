Restaurantes en Puebla, prevén 600 millones de pesos en derrama económica por el Mundial 2026

Puebla, Pue. Con motivo del Mundial de futbol 2026, el sector restaurantero de Puebla prevé una derrama económica de 600 millones de pesos por el mes que durará esa competencia, lo que significa un aumento del 30% respecto al torneo del 2022.

Juan José Sánchez García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que este evento de carácter internacional representa una oportunidad para mejorar las ventas no solo en fines de semana sino entre semana, ya que habrá partidos todos los días.

Puntualizó que esperan una buena afluencia, sobre todo cuando sean los tres partidos de la selección de México, el cual jugará entre semana y sábado o domingo.

En estos tres partidos del equipo nacional, dijo que esperan estar al tope en afluencia, por lo que descartó aumentos de precios en los menús.

Comentó que al ser México uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, el interés es mayor de los aficionados para ver los partidos que se realizarán en nuestro país, por lo que restaurantes y bares son lugares predilectos para verlos.

Con respecto al Mundial del 2022, realizado en Qatar, comentó que los establecimientos estuvieron al tope, solo cuando jugó México y en las fases de final. “En el resto del torneo hubo una afluencia de entre 60 y 75%, la cual aún así no era mala”.

Consideró que el consumo promedio por cliente será de entre 700 y 900 pesos, pero podría ser mayor según el tipo de restaurante y la zona donde opere.

Descartó que haya generación de empleos temporales, pese a que será un mes de importante actividad por ese torneo de fútbol.

No obstante, dijo que los establecimientos deben considerar dentro de sus posibilidades pagar algo extra a los trabajadores, en caso de que se queden más allá de su tiempo.

Mencionó que también los más de 500 socios tienen permisos para la transmisión de los partidos, ya que contrataron alguna de las aplicaciones que tiene en exclusiva el Mundial 2026.