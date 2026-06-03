"El balón está en el Museo de El Carmen", saque inicial del Mundial Social del INAH

El futbol no sólo se aprecia dentro de una cancha. A veces cuelga del techo, se lee como ficha biográfica o se escanea en un código QR junto a referencias culturales de otros países y convoca a una experiencia cultural.

En el Museo de El Carmen, en San Ángel, el balón cambió de terreno y entró a la vitrina para contar otra historia: la de la identidad, la comunidad y la memoria compartida.

Con la exposición "El balón está en el Museo de El Carmen", el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) da el saque inicial al #Mundial Social, una iniciativa que llevará la conversación futbolera a 12 recintos museísticos del país, justo cuando la atención global comienza a girar en torno al Mundial de Futbol de 2026, siendo México, junto con Estados Unidos y Canadá, sede de la justa deportiva.

La propuesta parte de una premisa sencilla pero potente: el futbol no es sólo espectáculo, sino un fenómeno cultural. "La cultura y el deporte son herramientas que también construyen comunidad, al tiempo que son un acto colectivo de identidad, pertenencia y memoria", sostiene la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

Bajo esa mirada, la exposición articula imágenes, objetos y experiencias que revelan cómo el deporte construye vínculos sociales dentro y fuera de la cancha.

En la sala introductoria, el visitante se encuentra con un montaje que remite de inmediato a la cultura popular del futbol. Desde el techo penden imágenes de los jugadores de la Selección Mexicana, como si fueran estampas de álbum en gran formato. Cada una incluye datos personales y breves semblanzas, transformando a los futbolistas en piezas de narrativa visual.

Comienza el Mundial Social INAH.Foto: INAH

El recorrido no se limita a México. La muestra incorpora a las selecciones de Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa, que conforman el Grupo A junto con el equipo nacional. La museografía replica el mismo formato para todos los equipos, generando un diálogo visual que rompe fronteras, explica la Curaduría del museo.

Además, mediante códigos QR, los visitantes pueden acceder a información cultural de estos países: desde monumentos históricos hasta gastronomía. Así, el futbol se convierte en una puerta de entrada a otras realidades, ampliando el horizonte del interés deportivo hacia el intercambio cultural.

Las mascotas mundialistas ocupan también un lugar especial. Desde Juanito (México 1970) y Pique (México 1986) hasta Zakumi (Sudáfrica 2010) y las figuras previstas para 2026 —Maple, Zayu y Clutch—, la exposición traza una línea lúdica que conecta generaciones de aficionados.

Mascotas mundialistas.Foto: INAH

Más allá de lo visual, la iniciativa apunta a reforzar el papel de los museos como espacios vivos. En este caso, la experiencia se complementa con actividades como talleres —donde se elaboran figuras de jugadores— y sesiones de intercambio de estampas del álbum oficial, especialmente pensadas para públicos infantiles, explica el INAH.

La exposición llega acompañada de intervenciones de mantenimiento en el inmueble, un ex convento religioso edificado a principios del siglo XVII que actualmente alberga una importante colección de arte virreinal. De acuerdo con el INAH, se hicieron trabajos en la estructura de piedra, muros, puertas y áreas interiores para preservar el espacio y mejorar la experiencia del visitante

"El balón está en el Museo de El Carmen" propone, en última instancia, una lectura distinta del futbol. No como un espectáculo aislado, sino como un lenguaje compartido que atraviesa identidades, territorios y generaciones. Al llevarlo al museo, se le despoja —al menos momentáneamente— de su urgencia competitiva para observarlo desde otro ángulo: el de la cultura.

"El balón está en el Museo de El Carmen"

Sede: Av. Revolución 4 y 6, San Ángel, Ciudad de México

Entrada general: $155

Nacionales y residentes: $85

Domingo: entrada libre

Actividades adicionales: