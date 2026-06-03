Secretario de Seguridad Nacional de EU destaca ante el Congreso la cooperación de México

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacó ante legisladores la cooperación del Gobierno de México en materia migratoria y el combate contra las organizaciones criminales.

En su comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el exsenador republicano habló sobre reciente encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y reiteró la necesidad de respetar la soberanía del país.

"Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la Presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso", dijo Mullin en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, compareció el miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, donde destacó la cooperación del gobierno de México.

Mullin hizo referencia al encuentro que tuvo con la mandataria federal mexicana el pasado jueves 21 de mayo en Palacio Nacional, donde ambos países reafirmaron su compromiso con una cooperación basada en “la responsabilidad compartida y la coordinación bilateral”, especialmente en temas de seguridad fronteriza, combate al crimen y movilidad migratoria.

Según el gobierno mexicano, a lo largo de dicha conversación se revisaron los avances del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado entre ambos países en septiembre del año pasado, cuyos mecanismos, se detalló, permiten evaluar resultados y fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y migración.

Las declaraciones de Markwayne Mullin se dan el mismo día en el que el diario estadounidense Los Angeles Times informó que Washington está investigando a los gobernadores Alfonso Durazo, del estado de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, del de Tamaulipas, por supuestos vínculos con el crimen organizado, sumándose así a otras denuncias presentadas contra altos funcionarios del oficialismo.

Ambos gobernadores negaron que se estén realizando investigaciones por parte de autoridades estadounidenses y reiteraron que no existen evidencias de dichas acusaciones.

Mullin también compareció ante el Senado el martes en su primera audiencia en el Congreso desde su confirmación en el gabinete de Donald Trump en sustitución de Kristi Noem. El exlegislador de Oklahoma fue interrogado sobre su gestión inicial de la agencia, incluyendo sus amenazas de retirar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los aeropuertos en las ciudades consideradas "santuario" por la administración Trump.