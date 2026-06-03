Banco Plata ya ofrece a clientes la opción de invertir en acciones del mercado estadounidense

A casi tres meses de haber iniciado operaciones como banco en México, Plata sigue incorporando productos y servicios para sus ya millones de usuarios, algo que le permite la figura de banca múltiple.

Recientemente ha incorporado a su oferta, el producto de inversiones en empresas globales que cotizan en el mercado estadounidense.

"Empezamos a sumar una serie de productos y entre éstos se encuentra el producto de inversiones, que creemos que tiene mucho espacio para crecer en México", dice Aldo Jáuregui, director de inversiones de Banco Plata.

En entrevista precisa que en una etapa inicial, se ofrece acceso al mercado de Estados Unidos, dado que, dice, ha sido el más rentable en las últimas décadas. No obstante, el objetivo es también considerar el mercado mexicano.

Detalla que las inversiones pueden realizarse de una manera sencilla desde la aplicación de Banco Plata, y desde pequeñas cantidades, en más de 15,000 activos disponibles (11,000 acciones y 4,000 ETF's (fondos cotizados), entre las que destacan grandes empresas globales.

"Las que cotizan en el mercado norteamericano, principalmente la bolsa de Nasdaq, la bolsa de Nueva York y ETF'S, estas herramientas que son fondos de inversión pero que cotizan en bolsa, diversificados, líquidos, y que hoy son una gran oportunidad de inversión para cualquier persona", puntualiza.

El directivo de Banco Plata explica que el proceso para invertir es muy sencillo, pues solamente hay que dar clic en la opción "inversiones" dentro de la app; proporcionar datos de identificación; responder algunas preguntas de perfil para entender mejor al cliente y por motivos de prevención de lavado de dinero, y en unos pocos minutos el usuario ya tiene su cuenta de inversión.

"Una vez con su cuenta de inversión, acompañamos al usuario en sus inversiones; lo perfilamos con base en sus objetivos y un motor de Inteligencia Artificial que desarrollamos internamente; le decimos en qué podría invertir de acuerdo con sus objetivos, su apetito de riesgo, y el usuario decide, con base en la información que le damos, si es que quiere invertir en los activos que le recomendamos", puntualiza.

Menciona que la expectativa para este producto es que al menos un 20% de los 4 millones de clientes que tiene hoy Banco Plata (principalmente de tarjeta de crédito), lo adopten.

Parte toral del ecosistema financiero

Aldo Jáuregui comenta que el ofrecer productos de inversión a la población de una manera sencilla y desde montos pequeños, es ya un tema de inclusión financiera y para Banco Plata una parte toral del ecosistema financiero.

"De lo que una aplicación de finanzas debe tener para atender todas las necesidades financieras de una persona. No sólo les vamos a dar crédito y débito, sino que además queremos que puedan invertir y que pongan su dinero a crecer", dice.

Añade: "Entonces es muy importante este pilar de inversiones como parte de todo el ecosistema que estamos creando en Plata".

Menciona que hay oportunidades muy importantes en este producto, dado que, refiere, hoy sólo alrededor del 1 o 2% de las personas invierten en el país. "Existe muchísimo campo para crecer en México y es justo lo que queremos aprovechar".

Recuerda que Banco Plata ya es una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y por lo tanto el servicio de asesoría en inversiones también, lo que garantiza los más altos estándares en materia de regulación financiera.

Finalmente destaca que como promoción de lanzamiento, quienes contraten este producto tendrán una acción de regalo de hasta 100 dólares.