La UE dispuesta a avanzar en las negociaciones para la adhesión de Ucrania

La Unión Europea allanó el camino el miércoles para la reanudación formal de las negociaciones de adhesión con Ucrania, bloqueadas hasta ahora por Hungría, según informaron responsables europeos.

Los representantes de los 27 países miembros de la UE dieron luz verde preliminar en Bruselas a la apertura de un primer grupo de temas de negociación con Ucrania y Moldavia, lo cual marca "un hito importante en su camino de integración europea", afirmó un responsable de Chipre, que ostenta ahora la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Ucrania, que ha entrado en su quinto año de guerra contra Rusia, desea incorporarse a la Unión Europea lo más rápidamente posible. Pero la Hungría de Viktor Orbán, contraria a esta adhesión, había vetado la continuación del proceso de conversaciones, iniciado oficialmente en 2024.

Moldavia no estaba afectada por este veto, pero las negociaciones de adhesión con Chisináu se habían vinculado a las abiertas con Kiev. El veto húngaro había bloqueado de facto las conversaciones con Moldavia.

Según varios diplomáticos europeos, Hungría, ahora dirigida por el proeuropeo Peter Magyar, indicó el miércoles que levantaba su veto, abriendo el camino a esta reanudación formal de las negociaciones.

Esta podría tener lugar tan pronto como la próxima semana en una reunión ministerial de los 27 en Luxemburgo, según una fuente diplomática.

En esa ocasión, los 27 decidirán abrir este primer grupo de capítulos de negociación. Hay seis en total, que abarcan todos los temas que deben cerrarse para que un país pueda integrarse en la UE.

Los embajadores de los 27 aún tienen que resolver varios detalles técnicos antes de que el camino quede completamente despejado, subrayaron diplomáticos.

También será necesario que Hungría confirme el levantamiento de su veto.

Magyar celebró el miércoles un acuerdo considerado histórico con Kiev sobre los derechos de la minoría húngara que vive en Ucrania, manzana de la discordia desde hace años entre ambos países.

Y si el acuerdo es confirmado por Kiev, el dirigente húngaro se declaró dispuesto a aceptar la apertura formal de este primer capítulo de negociación.