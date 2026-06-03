Washington manda de moderación

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth reconoció que “el gobierno de México mantiene una colaboración sin precedentes en el combate al narcotráfico” y pidió incrementar acciones “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

Mensaje moderado que contrasta con la imposición de aranceles anunciada por Jamieson Greeer, Representante Comercial de Estados Unidos y la presunta cancelación de visas a gobernadores, destacando especialmente la de Alfonso Durazo, pues el sonorense es también presidente del Consejo Consultivo Nacional de Morena.

A pesar de todo la Presidenta Claudia Sheinbaum se ocupa de movilizar en todo el país de la campaña electoral de Morena y persiste en la rentable narrativa antiyanqui para consolidar e imponer su personal liderazgo y convirtiendo al partido en el poder en paraguas para todos los grupos del partido en el Poder, a los cuales arropa bajo su liderazgo.

“Detector de Mentiras”: periodista secuestrada

Hoy se estrena Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia y exdirigente nacional de Morena, en la conducción de su propia conferencia de prensa, en la cual, por decisión presidencial, es la nueva versión del “Detector de Mentiras”.

No se ha dado a conocer si el formato del nuevo “Detector de Mentiras” admite preguntas de la fuente periodística de Palacio Nacional o si, como antes, convierten en monólogo lo que consideran el derecho de réplica del Gobierno de la República.

Será interesante saber si el “Detector de Mentiras” aborda temas espinosos como el caso de Roxana Berenice Guzmán, la periodista veracruzana, directora del portal Pulso Informativo del Sureste y secuestrada ayer por un grupo armado que irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Nanchitan.

En 2022, intercambio con grupo armado

En una entrevista que hizo Javier Risco en Radio Fórmula a un periodista español, éste narró brevemente como en 2022 un grupo armado de Chiapas tomó prisioneros a 33 soldados y forzó a Sedena a negociar.

Explico que el cabecilla tenía una pista abierta a machetazos en la selva que rodeaba su casa y como en 2022 una partida militar le confiscó 100 kilos de cocaína que habían llegado en una avioneta y que, por una falla en la comunicación llegó después otro grupo de militares, a quienes tomaron prisioneros.

Narró que a los militares les quitaron los uniformes y les torturaron, hasta que consiguieron que Sedena les devolviera los 100 kilos de cocaína a cambio de la liberación de los prisioneros. Hoy, el cabecilla está en el penal federal de Almoloya, pero su audacia de hace cuatro años ejemplifica el costo social y político que tuvo para la Nación la flexible doctrina de “abrazos no balazos”.

NOTAS EN REMOLINO

Redefinición de la geometría política: “los conservadores apoyan a los de arriba, no a los de abajo” … Interrogante que se hicieron en la embajada de Estados Unidos: ¿acaso no es la colaboración en seguridad tema de la relación bilateral? … La confirmación del designado embajador en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, será en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión … Oootra vez, gracias a la mañanera, este viejo conservador se entera de algo que le importa un comino: las actividades en México de Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España … El político y escritor francés André Malraux, autor de “La Condición Humana”, dejó esta reflexión sobre el Poder: “El Poder debe definirse por la posibilidad de abusar de él” …