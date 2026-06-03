Oficializan a Querétaro como próxima sede de la cumbre mundial de enoturismo

Querétaro, Qro. Querétaro recibirá la cuarta edición de la Cumbre Mundial de Enoturismo que se realizará en el 2027; la sede fue confirmada oficialmente durante la edición que este año se lleva a cabo en Beja, en Alentejo, Portugal.

La cumbre la coordina la Organización Mundial de Enoturismo (OMET). La edición de este año comprendió del 31 de mayo al 3 de junio, con cuatro días de ponencias magistrales, presentaciones de destinos turísticos y una entrega de premios.

El nombramiento de la próxima sede consolida a Querétaro como uno de los referentes internacionales en el turismo del vino, planteó la Secretaría de Turismo del estado en un comunicado de prensa.

Al participar en la cumbre de Portugal, el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo estatal, Rodrigo Ibarra Lozano, mencionó que el nombramiento reconoce el trabajo de productores, de viñedos, de prestadores de servicios, del sector académico y de autoridades para fortalecer el enoturismo.

“Esta designación representa una gran oportunidad para mostrar al mundo la fortaleza de nuestra región vitivinícola, el talento de nuestros productores y el trabajo colaborativo que hemos construido para impulsar un modelo de desarrollo turístico basado en la identidad, la sostenibilidad y la innovación”, declaró.

En materia de enoturismo, agregó, Querétaro es el destino más importante de México, ya que la región vitivinícola recibe dos millones de visitantes al año, propiciando una derrama económica de más de 4,000 millones de pesos.

Durante la confirmación de la sede, el fundador y presidente ejecutivo de la OMET, José Antonio Vidal, habló del crecimiento de Querétaro dentro del mapa global del enoturismo.

La primera edición de la cumbre se realizó en Punta del Este, en Maldonado, Uruguay, en el 2024; la segunda en Yantai, en Shandong, China, en 2025; la tercera es la de Portugal: y la cuarta la recibirá Querétaro, México.

Industria vinícola

Querétaro alberga alrededor de 700 hectáreas de viñedos, de acuerdo con el presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro (CVQ), Eugenio Parrodi Wiechers.

La entidad produce casi cuatro millones de botellas al año. Los socios del clúster concentran 90% de la producción estatal de uva y de vino, son 36 proyectos vitivinícolas que producen 350 etiquetas de vino espumoso, tinto, blanco, rosado, entre otras variantes.

De acuerdo con el presidente del clúster, Querétaro recibe casi 50% del enoturismo que se registra a nivel nacional.