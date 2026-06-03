Alicia Bárcena visita Mahahual tras la cancelación del proyecto turístico Perfect Day

Cancún, QRoo.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo este miércoles un encuentro con habitantes de Mahahual para escuchar sus opiniones, preocupaciones y propuestas respecto del futuro de esta comunidad.

Restauranteros, hoteleros, náuticos, masajistas, artesanos, pescadores manifestaron distintas posturas, aunque en muchos casos coincidieron en que Mahahual enfrenta uno de los desafíos ambientales más complejos a consecuencia del problema de sargazo que ha rebasado toda la capacidad de atención de las autoridades.

Expusieron también de manera pública las carencias que enfrenta Mahahual y el abandono en el que se encuentra por parte de las autoridades municipales y del estado.

Solicitan que la secretaria haga las gestiones necesarias para que la comunidad cuente con la infraestructura básica, ya que la planta de tratamiento de aguas negras es insuficiente y ha sido rebasada su capacidad; el servicio de agua potable es deficiente, carece de un plan de manejo de residuos sólidos y la clínica de salud subsiste de manera precaria para atender a los más de 20 mil personas que llegan por día.

Fue la propia Alicia Bárcena quien abordó el tema del recién cancelado proyecto turístico de Perfect Day, respecto del cual dijo que podría ser nuevamente analizado en el futuro, siempre y cuando exista una nueva propuesta formal por parte de la empresa y ésta incorpore las observaciones, recomendaciones y requerimientos ambientales planteados por las autoridades competentes.

Subrayó que cualquier eventual reconsideración deberá partir de un proceso de consulta y diálogo con la población de Mahahual, a fin de conocer de manera amplia la postura de los habitantes respecto a la iniciativa y garantizar que las decisiones se tomen considerando tanto el desarrollo económico como la protección ambiental.

"La comunidad debe ser escuchada y tomada en cuenta”, expresó la secretaria durante el encuentro, al señalar que las inquietudes ciudadanas serán un elemento fundamental en cualquier evaluación futura relacionada con proyectos turísticos en la región.

Previo al encuentro con la funcionaria federal, un grupo de al menos 30 personas realizaron una manifestación pacífica, para expresar su inconformidad por la cancelación del proyecto turístico de Royal Caribbean en la zona.

Con pancartas, los manifestantes señalaron que la cancelación del proyecto representa un fuerte golpe para la economía local, ya que esperaban la generación de empleos directos e indirectos, así como una importante derrama económica para comerciantes, transportistas, prestadores de servicios turísticos y familias de la comunidad.

En las mantas exhibidas durante la manifestación podían leerse mensajes como: “Sí a la vida, sí al trabajo, sí a un mejor futuro para nuestros hijos” y “Venimos aquí en busca de un mejor futuro, no nos lo roben”.