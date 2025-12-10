Diputados brasileños, en defensa de Bolsonaro

Brasilia. La cámara baja de Brasil se apresta a votar al cierre de la edición un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

Los abogados de Bolsonaro pidieron ayer que puede dejar la cárcel para someterse a una cirugía de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud y reiteraron su pedido de que cumpla su pena en casa por motivos "humanitarios".

El proyecto de ley, introducido ayer mismo en el orden del día del plenario de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado en la cámara baja y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força.

La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial.

Su aplicación además daría libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

El proyecto de amnistía fue enterrado tras protestas en Brasil.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.