BBVA México: efectivo e informalidad, principales inhibidores de que el crédito crezca más

"El principal inhibidor del crecimiento del crédito en este país se llama uso de efectivo y la informalidad", afirmó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

En reunión con representantes de medios de comunicación, el banquero se pronunció, en este sentido, por una cruzada en términos de combate al efectivo.

El miércoles el Gobierno Federal presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030, y en este marco las autoridades destacaron que, pese a los avances, prevalecen retos como un mayor acceso al crédito y un bajo uso de pagos digitales.

"En México no hay un problema de oferta de crédito. El negocio de la banca es prestar y prestar responsablemente ¿Cuál es el problema entonces? Mientras tengamos esos niveles de informalidad, en donde la gente no es que le tenga miedo al sector financiero, lo que no quieren es tener trazabilidad", dijo.

Subrayó que el combate al uso del efectivo permitiría que más personas tengan acceso al financiamiento, además de que ello permitiría disminuir la corrupción.

"Eso es lo que tenemos que atacar en México y eso le dará acceso a mucha población al financiamiento", apuntó.

Agregó: “entonces tenemos que pensar qué hacer en este país para generar una mayor demanda de crédito, para que la gente tenga más acceso a servicios financieros; que tengamos más crecimiento”.

En México, de acuerdo con la información oficial, más del 80% de los pagos se hacen aún en efectivo.

Fuerte bajada en cuotas de intercambio, inhibiría inversión en el sector

Por otra parte, Eduardo Osuna consideró que una bajada tan importante en las cuotas de intercambio que los agregadores (terminales punto de venta) pagan a los emisores de tarjetas, como lo han propuesto el Banco de México (Banxico ) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), puede inhibir fuertemente la inversión en los medios de pago en el país.

“Hay experiencias en otros países de que eso ha ocurrido”, dijo.

Además, resaltó que tampoco hay una correlación de que con una bajada fuerte en las cuotas de intercambio, haya una mayor bancarización.

El director de BBVA México mencionó que hay ya una mesa formal de discusión con los reguladores, para avanzar en los cambios que se buscan en este tema, pero al mismo tiempo lograr una mayor oferta de productos y más acceso a la banca.

“Y eso es lo más importante: cómo logramos una mayor inversión en productos y que más comercios puedan entrar”, comentó.

Mencionó que hoy un comercio que quiera entrar lo puede hacer con costos casi de cero a través de plataformas de pago digitales como CoDi o Dimo, pero que no se usan porque la gente paga en efectivo.

“Lo que tenemos que hacer es ver cómo logramos que en México la gente, en lugar de llegar a pagar con efectivo, lo haga con un medio digital”, apuntó.

Como ejemplo, refirió que los millones de beneficiarios de programas sociales, en lugar de retirar todo su dinero en efectivo, podrían hacerlo con tarjeta y eso incentivaría a los comercios a abrir una cuenta y digitalizarse.

De igual forma, argumentó que los tres niveles de gobierno, en lugar de cobrar en efectivo, podrían hacerlo en digital.

“Estamos hablando de dos grupos, dos jugadores de la economía que generan los incentivos para que se reduzca el efectivo”, dijo.

Añadió: “ese es el verdadero reto para bancarizar”.