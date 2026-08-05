Banco Central de Brasil recorta otra vez su tasa de interés

El Banco Central de Brasil recortó el miércoles la tasa de interés 25 puntos básicos, su cuarta baja consecutiva, y dejó la puerta abierta a nuevos recortes, prolongando así un ciclo de flexibilización monetaria, después que datos apuntaron a una desaceleración de la inflación y un enfriamiento de la economía.

El comité del banco encargado de fijar las tasas de interés, llamado Copom, redujo por unanimidad la tasa de referencia Selic al 14.00%, el nivel más bajo desde marzo de 2025, tal y como esperaban 38 de los 42 analistas encuestados por Reuters.

La decisión prolonga el ciclo de recortes de tasas iniciado en marzo, gracias a que la disminución de las presiones sobre los precios y los indicios de desaceleración del crecimiento dan a los responsables de la política monetaria una mayor confianza en que la inflación está convergiendo hacia el objetivo.

No obstante, el banco central no llegó a dar pistas sobre su próximo movimiento, dejando en claro que este dependerá de los datos económicos que se publiquen antes de la reunión de política monetaria de septiembre.

"El Comité seguirá vigilando la evolución de la situación con el fin de mantener una política monetaria adecuadamente restrictiva que garantice la convergencia hacia el objetivo de inflación", escribió el Copom en su comunicado.

En la reunión de junio, los responsables de la entidad fueron objeto de escrutinio porque hicieron énfasis en las previsiones de inflación fuera de su horizonte formal de política monetaria para justificar una mayor relajación, a pesar de que su balance de riesgos se había deteriorado.

Desde entonces, el contexto se ha vuelto más favorable para nuevas bajas de tasas. La inflación ha sido menor de lo que se esperaba y los indicadores de actividad económica han apuntado a una pérdida de impulso más evidente.

La atención se centra ahora en si el ciclo de relajación monetaria se prolongará a septiembre, ya que el banco central se ha abstenido de ofrecer orientaciones claras sobre el futuro y ha mostrado pocos cambios en sus previsiones de inflación.

El objetivo oficial de inflación de Brasil es del 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales a cada lado.

Para 2026, el banco central bajó su previsión de inflación al 5.1%, frente al 5.2% de junio. Su previsión para 2027 se revisó al alza, del 3.7% al 3.8%.