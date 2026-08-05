Segundo Simulacro Nacional 2026: Fecha, hora y cómo participar

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recordó que el próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca fortalecer la preparación de la población y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante una eventual emergencia sísmica.

El anuncio fue realizado por la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN), donde destacó que este ejercicio responde a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de reforzar la cultura de la prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Cinco escenarios sísmicos para poner a prueba la respuesta nacional

El simulacro contempla cinco hipótesis sísmicas elaboradas con base en información geofísica oficial, con el propósito de representar distintos escenarios de riesgo en el país.

Los escenarios para este simulacro serán:

Centro del país (escenario principal): sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Noroeste: magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

Noreste: magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Velázquez Alzúa explicó que el escenario principal, con epicentro en Puebla, fue seleccionado porque representa un evento físicamente posible derivado de la interacción de la placa de Cocos. Además, permite evaluar uno de los escenarios de mayor riesgo para la Ciudad de México debido al efecto de amplificación sísmica en los suelos blandos y al menor tiempo disponible para la activación de la alerta.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica se activará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en las entidades donde opera este sistema, marcando el inicio del ejercicio nacional.

El objetivo es que autoridades, instituciones, empresas, escuelas, comercios y ciudadanía practiquen los protocolos de actuación y evacuación para responder de manera organizada en caso de un sismo real.

Recomiendan registrar inmuebles para participar

La Coordinación Nacional de Protección Civil invitó a registrar viviendas, centros de trabajo, escuelas y espacios comunitarios en la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Al concluir el ejercicio, los participantes podrán descargar de manera gratuita una constancia de participación.

¿Qué hacer durante el simulacro?

Las autoridades recomiendan seguir las medidas básicas de protección civil para aprovechar el ejercicio preventivo:

Mantener la calma al escuchar la alerta sísmica.

Seguir las rutas de evacuación previamente establecidas.

Dirigirse al punto de reunión asignado.

Atender las indicaciones de brigadistas y personal de Protección Civil.

Evaluar el desarrollo del simulacro para identificar oportunidades de mejora en los protocolos de actuación.

Conmemorarán a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Como parte de las actividades del 19 de septiembre, a las 7:19 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017.

Posteriormente, una vez concluido el simulacro, sesionará el Comité Nacional de Emergencias para evaluar la capacidad de respuesta y coordinación de las instituciones que participan en la atención de desastres.

Buscan fortalecer la cultura de la prevención

Laura Velázquez recordó que este año se cumplen cuatro décadas de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), por lo que enfatizó que México ha fortalecido sus capacidades para responder a emergencias de gran magnitud.

Subrayó que la prevención continúa siendo uno de los pilares de la política pública en materia de protección civil, con el objetivo de salvaguardar la vida de la población y reducir los riesgos ante fenómenos naturales.