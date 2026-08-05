Moneda del Mundial 2026 de 20 pesos se vende en más de 1,000 pesos, ¿la comprarías?

La Copa Mundial de Futbol 2026 terminó, pero la euforia por las monedas conmemorativas que lanzó el Banco de México (Banxico) sigue latente. En plataformas como Mercado Libre, una pieza de 20 pesos se vende hasta 1,398 pesos; es decir, 6,890% más que su valor facial.

En la página de este marketplace existen diversas ofertas de las monedas de 20 pesos, que se venden por pieza o el set de las cuatro unidades que puso en circulación Banxico.

El precio de las cuatro monedas, en su conjunto, es de hasta 1,999 pesos. La diferencia en las cotizaciones suele ser porque algunas de las piezas que están a la venta nunca se han utilizado en operaciones de compra-venta.

El 13 de mayo, Banco de México puso en circulación una docena de monedas conmemorativas: cuatro son bimetálicas de cuño corriente, cuatro son de plata y cuatro son de oro, las cuales tienen un valor facial de 20, 10 y 25 pesos, respectivamente.

En el caso de las monedas de 20 pesos del Mundial 2026, se solicitó la acuñación de hasta 25 millones por diseño, es decir, 100 millones en total, señaló la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.

Pablo Casas Rábago, expresidente de la Sociedad Numismática de México, estima que adquirir la colección de las 12 monedas es una “buena inversión”, considerando el precio que pueden alcanzar en algunos años por el costo del oro y la plata y su valor numismático.

El precio futuro de las monedas está en función del material del que están acuñadas y el valor numismático, el cual, a su vez, depende de la oferta y demanda del mercado y las condiciones en que estén las piezas.

Cada moneda de plata tiene un precio de 3,500 pesos, mientras las piezas acuñadas con oro, de 28,500 pesos, según los precios del 12 de junio en BBVA.

¿Dónde están las unidades de canje de Banxico?

Desde el 14 de mayo, el Banco de México puso a la venta las piezas conmemorativas de 20 pesos.

Puedes acudir a una de estas dos direcciones:

1. Centro

Gante número 20, esquina 16 de Septiembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. CP 06000, CDMX.

Se atiende en días hábiles bancarios de 9:00 a 13:00 horas.

El teléfono es 800-Banxico (800 226 9426).

Correo electrónico: dinero@banxico.org.mx

2. Legaria

Calzada Legaria número 691, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. CP 11500, CDMX.

Se atiende en días hábiles bancarios de 9:00 a 13:00 horas.

El teléfono es 800-Banxico (800 226 9426).

Correo electrónico: dinero@banxico.org.mx.

Si deseas adquirir las piezas en una sucursal bancaria con servicio de canje, aquí puedes consultar la forma de hacerlo.