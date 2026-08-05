Cerveza sin alcohol gana terreno en AB InBev; sus ingresos crecen 27% en el segundo trimestre

La cerveza sin alcohol gana terreno en el negocio de Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y está atrayendo a nuevos consumidores. La cervecera informó que seis de cada 10 litros vendidos en esta categoría provienen de nuevas ocasiones de consumo y de nuevos consumidores, mientras que sus ingresos crecieron 27% durante el segundo trimestre de 2026.

“Con un estimado del 60% del volumen procedente de nuevas ocasiones y nuevos consumidores, la cerveza sin alcohol es una oportunidad para desarrollar la categoría e impulsar el crecimiento incremental del volumen”, dijo el CEO de la empresa, Michel Doukeris.

AB InBev reportó un crecimiento de 27% en los ingresos de la categoría de cerveza sin alcohol durante el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2025, impulsado por el desempeño de Corona Cero y Michelob Ultra Zero.

En su reporte financiero del segundo trimestre, informó que los volúmenes de cerveza crecieron 1.1%, mientras que los ingresos aumentaron 5.6% en el periodo citado.

Michel Doukeris agregó que el desempeño del trimestre fue impulsado por las principales plataformas de crecimiento de la compañía, entre ellas, las megamarcas, la cerveza sin alcohol y la categoría Beyond Beer.

"A medida que organizamos nuestra cartera, esta arquitectura que tenemos hoy es mucho más flexible porque tenemos crecimiento no solo en cerveza, sino en diferentes segmentos en cerveza desde el núcleo, premium, sin alcohol", dijo el directivo en conferencia con analistas.

Particularmente en México se fortaleció la categoría de cerveza sin alcohol gracias al crecimiento de Model0% y al lanzamiento de Michelob Ultra Zero, además de que Modelo y Pacífico impulsaron el desempeño de su portafolio premium.

En el mercado mexicano, la cervecera también amplió su mercado total al ofrecer a los consumidores más opciones para un mayor número de ocasiones de consumo.

Esta estrategia impulsó el crecimiento de los ingresos en las categorías de cerveza premium, convencional, sin alcohol y Beyond Beer, con un incremento de entre un solo dígito medio y alto y mayor participación de mercado.

Destaca que ocho de las marcas de cerveza de AB InBev se encuentran entre las 10 más valiosas del mundo, con Corona clasificada como número uno por tercer año consecutivo, de acuerdo al último ranking de Kantar BrandZ.

La empresa, con sede en Lovaina, Bélgica, es una de las mayores cerveceras del mundo y comercializa las marcas Corona, Michelob Ultra, Budweiser y Stella Artois, entre otras.