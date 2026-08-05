Mercado Libre registra beneficios superiores a lo previsto en el segundo trimestre

Mercado Libre reportó el miércoles una caída de alrededor del 11% interanual en su beneficio neto del segundo trimestre por el impacto de las inversiones en envíos gratuitos, pero superó las previsiones de los analistas con unos ingresos récord y un crecimiento en el número de clientes simultáneos de sus principales negocios.

Mercado Libre, que opera una plataforma de comercio electrónico y la fintech Mercado Pago en toda América Latina, declaró un beneficio neto de 466 millones de dólares en el trimestre que finalizó en junio, frente a los 433 millones de dólares que esperaban los analistas según una encuesta de LSEG.

La caída de los beneficios —la tercera consecutiva— se debió al aumento de la expansión del envío gratuito en Brasil desde mediados del año pasado y a las provisiones relacionadas con la expansión de la emisión de tarjetas de crédito, explicó Leandro Cuccioli, vicepresidente sénior de relaciones con inversionistas de Mercado Libre, en una entrevista con Reuters.

Los ingresos netos alcanzaron los 10.200 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 50% —el mayor en cuatro años— y supera la estimación de 9.700 millones de dólares, según una encuesta de LSEG. Las ventas totales, medidas por el volumen bruto de mercancías (GMV), aumentaron un 36% a tipo de cambio constante.

Por su parte, el resultado operativo, o beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT), fue de 683 millones de dólares, lo que supone un descenso de alrededor del 17%, aunque por encima de los 658 millones de dólares previstos en la encuesta a analistas. El margen EBIT retrocedió al 6.7%, frente al 12.2% del año anterior y al 6,9% del primer trimestre.

En los últimos trimestres, Mercado Libre ha mostrado una tendencia de aumentos sucesivos en los ingresos, pero de descenso en la rentabilidad, ya que su estrategia de inversión a largo plazo —que incluye la expansión del envío gratuito, las tarjetas de crédito y las ventas internacionales— ha lastrado los márgenes a corto plazo.

Cuccioli afirmó que estas medidas están dando resultados, ya que el número de usuarios activos tanto en la plataforma de comercio electrónico como en el negocio de fintech creció un 37% en el trimestre, en comparación con un aumento de entre el 20% y el 30% hace un año.

"Este es el segmento más valioso para nosotros", dijo Cuccioli, señalando que estos usuarios realizan más transacciones y generan mayor rentabilidad que los clientes que utilizan solo una de las líneas de negocio.

La estrategia de inversión, según el ejecutivo, está generando apalancamiento operativo, pero Mercado Libre ha reinvertido deliberadamente sus ganancias en el propio negocio. Esta situación, según él, no cambiará a corto plazo.