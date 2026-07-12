Bancos centrales acumulan 1,000 toneladas de oro en sus reservas

Desde 2022, los bancos centrales en el mundo acumularon 1,000 toneladas de oro en sus reservas, cifra que duplica el promedio de 500 toneladas del metal precioso de la década anterior, destacó el Consejo Mundial del Oro (WGC por sus siglas en inglés).

En la Encuesta a los Bancos Centrales 2026, el WGC destacó que 45% de los bancos planea incrementar sus propias reservas en el próximo año, mientras que el resto no realizará cambios.

El 89% de los encuestados cree que las reservas globales en el metal precioso aumentarán los próximos 12 meses. El WGC destacó que la encuesta fue respondida por un total de 76 instituciones, la cifra más alta desde que se realiza el sondeo en nueve años.

“La muestra es altamente representativa de la comunidad de bancos centrales en todo el mundo, tanto por su ubicación geográfica por la cantidad de oro que poseen. Se enviaron enlaces a todos los contactos de bancos centrales en todo el mundo”, explicó el WGC.

Mueven el tapete

Los entrevistados mostraron nerviosismo por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre global, por lo que aumentaron de manera histórica su tenencia del metal precioso.

Los bancos centrales buscan diversificar sus carteras, dejar del lado el dólar como moneda de reserva y protegerse contra la inflación.

El oro es una alternativa de refugio frente al dólar, porque es una protección superior, como cobertura contra riesgos geopolíticos, protección contra la inflación y rendimiento en tiempos de crisis.

“Se espera que la participación del dólar y otras monedas como el euro o el renminbi (yuan) se reduzca o mantenga estática, mientras existe un consenso abrumador (89%) de que las reservas globales de oro aumentarían, remplazando parte del espacio que antes ocupaba el dólar”, se lee en el reporte.

El oro, respondieron los entrevistados, no es solo un activo financiero, sino también es una herramienta estratégica por su desempeño histórico durante periodos de inestabilidad, diversificación de cartera y reservas. Además de ser una protección contra la inflación y en el contexto actual, como una cobertura contra riesgos geopolíticos.

“El 74% de los bancos centrales entrevistados prevé que la tenencia de dólares de Estados Unidos en las reservas globales disminuirá los próximos cinco años, mientras que la tenencia del oro se incrementará”, se lee en el reporte del WGC.

La mayoría de las respuestas del Consejo se recibieron después del inicio del conflicto armado en Medio Oriente, lo que confirma que los banqueros centrales ven al oro como un activo esencial ante la agitación geopolítica actual y se refuerza su papel como cobertura de riesgo frente a eventos cómo del cierre de rutas estratégicas como lo sucedido en el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la encuesta, 49% de las naciones ya guarda el oro en su propio territorio, una tendencia que crece.

También se destacó que el Banco de Inglaterra es el principal custodio del metal con el 57% de las preferencias, el Banco Internacional de Pagos (BIS) es utilizado por el 16% de los institutos centrales y el Banco Nacional de Suiza, registró una caída notable y es preferido solo por el 6% de los bancos.

Estados Unidos ha dejado de ser un lugar preferido para guardar el oro. El que 74% de los bancos centrales prevé reducir sus reservas de dólares en el próximo lustro, refleja un alejamiento de la dependencia financiera de la Unión Americana y su moneda.

“Las fuentes indicaron que los gestores de reserva buscan activamente diversificas sus ubicaciones de custodia en el extranjero (10% lo hizo recientemente) y aumentar su capacidad de almacenamiento local (el 9% lo hizo en el último año) como medida de protección ante la incertidumbre geopolítica y riesgos económicos”, se agregó.

El oro se está moviendo hacia lugares percibidos como más neutrales o bajo control soberano directo, se concluyó por datos de la encuesta.

Los países que más reservas tienen en oro son: Estados Unidos con 8,133.5 toneladas; Alemania con 3,351.6 toneladas, nación que ha repatriado su metal desde Nueva York.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene 2,814.1 toneladas; Italia guarda 2,451.9 toneladas; Francia tiene 2,437 toneladas; China 2,331 toneladas, Rusia con 2,292 toneladas y Suiza tiene actualmente un total de 1,040 toneladas.

México, que nos es un gran comprador de oro, ya que tiene la mayoría de sus reservas en dólares, está en segundo lugar de América Latina con 120 toneladas de oro, detrás de Brasil que tiene 172.4 toneladas.

Banxico no ha aumentado su reserva de oro en un lustro

En el último lustro, Banco de México (Banxico) no ha aumentado sus reservas internacionales en oro, de acuerdo con datos del banco central.

Como parte de las reservas del país, se tienen 120.1 toneladas del metal precioso.

Las 120 toneladas del metal ascienden a 17,556 millones de dólares, lo que representa el 6.55% de las reservas internacionales del Banxico, que ascienden a 255,496 millones de dólares.

De ese total, más del 80% está en dólares, 6% en euros y yenes, el resto en derechos especiales de giro, préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 6.5% en oro, de acuerdo con información del instituto central.

A pesar de no haber crecido la acumulación de oro por parte del banco central mexicano, el valor de las reservas se ha incrementado.

El precio de la onza de oro en el mercado internacional subió, por lo que el valor de las 120.1 toneladas que se tienen, es mayor.

El precio promedio de la onza de oro pasó de 1,801.93 dólares al cierre del 2022 a un precio de 4,092.02 dólares la onza, el pasado viernes.

Expertos consultados recientemente indicaron que la política de inversión del Banxico es conservadora y que a pesar de que se tienen activos en oro, se prefiere el dólar.

Otro experto, comentó que la relación de México con Estados Unidos es diferente a la de otras naciones, ya que el flujo de capitales y fluctuación del tipo de cambio son muy dinámicos, por lo que conviene tener reservas en dólares.

México está en segundo lugar de América Latina con 120.1 toneladas de oro, detrás de Brasil que tiene 172.4 toneladas del metal precioso, esos dos países están lejos del principal adquirente del metal que es Estados Unidos.