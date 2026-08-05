Senado de EU confirma a Erica Schwartz como directora de CDC

El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles a la Dra. ⁠Erica Schwartz como directora de los CDC de Estados Unidos, lo que supuso una victoria poco habitual para el gobierno de Donald Trump tras repetidos intentos fallidos ⁠por cubrir los puestos más ⁠altos en el ámbito sanitario.

Schwartz, la tercera candidata elegida por Trump para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), fue confirmada por 51 votos a favor y 44 en contra.

Será la primera directora permanente de los CDC desde que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., destituyera el año pasado a la segunda candidata de Trump, Susan Monarez, tras menos de un mes en el cargo debido a un enfrentamiento sobre la política de vacunas.

La confirmación de Schwartz se produce tras meses de agitación en la dirección de los CDC, que han carecido de un responsable permanente durante todo el segundo mandato de Trump, salvo un mes.

Hereda una agencia que se enfrenta al peor rebrote de sarampión en Estados Unidos en tres décadas, impulsado por la caída de las tasas de vacunación infantil, un brote internacional de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, y el mayor brote de intoxicación alimentaria en Estados Unidos de los últimos años.

Trump retiró a su primer candidato para los ⁠CDC, Dave Weldon, y a su primera candidata ⁠a cirujana general, Janette Nesheiwat, en ⁠2025, antes de que ninguno de los dos llegara a la audiencia de confirmación. Retiró ⁠a su segunda candidata a cirujana general, Casey Means, en abril, cuando se hizo evidente que no contaba con los votos suficientes.

La agitación se extiende por todo el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Marty Makary, dimitió en mayo, sin que se haya nombrado a ningún sustituto.

El puesto de subsecretario de Salud lleva ⁠vacante desde que Jim O"Neill lo dejó en febrero, y una docena de los 27 institutos y centros de los Institutos Nacionales de Salud carecen de directores permanentes.