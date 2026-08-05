Primer ministro de Canadá, Mark Carney afirma que perdió la confianza en Infantino

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ⁠dijo el miércoles que ya no tiene confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como consecuencia de ⁠su gestión de la propuesta de ⁠vender los derechos comerciales del Mundial de fútbol.

"La idea de que una buena gestión consista en no revelar a tus asesores más cercanos, a tu director de operaciones o a tus compañeros de la junta directiva algo de tal importancia (...) eso es fatal, debería ser fatal, y hace que pierdas la confianza en esa persona", declaró Carney a periodistas en Toronto.

"Sin duda, a partir de ahora no tengo confianza en el señor Infantino, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y la naturaleza de lo ocurrido", añadió.

Canadá fue uno de los países coanfitriones de la Copa del Mundo que concluyó el mes pasado, junto con Estados Unidos y México, atrayendo a numerosas multitudes a los partidos disputados en Toronto y Vancouver.

El jefe de la Concacaf y empresario ⁠canadiense Víctor Montagliani se ha perfilado ⁠como posible candidato para sustituir ⁠a Infantino.

"(Montagliani es) un orgullo para Canadá y para el ⁠fútbol. Ha hecho un trabajo excelente en su cargo en la Concacaf", afirmó Carney. "Es alguien a quien conozco bien y por quien siento un enorme respeto".

Infantino celebró el miércoles una reunión de crisis con altos cargos de la FIFA en Marruecos, en un intento por apuntalar su posición tras el fracaso ⁠de su maniobra para vender derechos comerciales de la Copa Mundial.