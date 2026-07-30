Brasil anota su peor déficit primario desde 2020

El Gobierno central de Brasil registró en junio un aumento del 4.1% de su déficit presupuestario primario, respecto del mismo mes del año anterior, según datos del ministerio de Hacienda publicados el jueves, lo que se ajusta a las estimaciones de analistas pero supone el peor resultado del primer semestre desde 2020. El déficit presupuestario primario del Gobierno central de Brasil, que incluye el ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Seguridad Social, se situó en 48,178 millones de reales (9,500 millones de dólares) en junio. Una encuesta de Reuters entre analistas preveía un déficit de 48,000 millones de reales. El gasto total del mes aumentó un 9% en términos reales, mientras que los ingresos netos crecieron un 10.3 por ciento.

En el primer semestre del año, el Gobierno central tuvo un déficit primario de 92,200 millones de reales, mientras que en los 12 meses hasta junio, el déficit ascendió a 144,100 millones de reales, lo que equivale al 1.08% del PIB.

El objetivo del Gobierno es alcanzar un superávit primario del 0.25% este año, con un margen de tolerancia de más o menos 0.25 puntos porcentuales del PIB. Cabe recordar que Brasil inició una disputa formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles del 25% y del 12.5% impuestos por Estados Unidos, los cuales afectan a sectores clave de su economía y acumulan una carga tarifaria de hasta el 37.5 por ciento.