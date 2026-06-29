Lula lanza plan para refinanciar deuda de consumidores

El Gobierno de Brasil dio a conocer otra iniciativa destinada a renegociar la deuda de los consumidores, dirigida en esta ocasión a los prestatarios que están al corriente de sus pagos, en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se acerca a su candidatura a la reelección en octubre.

La iniciativa es la última de una serie de medidas de gasto que han suscitado críticas por parte de los economistas, quienes afirman que corren el riesgo de avivar la demanda en un momento en que el banco central lucha por frenar la inflación, lo que plantea dudas sobre si los estímulos en año electoral podrían socavar los esfuerzos de la política monetaria.

El nuevo programa busca aliviar la carga de los hogares que dedican una parte significativa de sus ingresos al pago de la deuda, permitiéndoles cambiar créditos más caros por préstamos más baratos. El plan se basará en recursos del Gobierno federal para garantizar las operaciones de refinanciación.

Para los trabajadores del sector informal que no tengan deudas atrasadas o con un retraso de hasta 90 días, el Gobierno ofrecerá garantías para la refinanciación de deudas de hasta 15,000 reais (2,900 dólares) por entidad financiera. La deuda refinanciada tendrá una tasa máxima del 1.99% mensual, y el plazo de amortización podrá ampliarse.

El ministro de Planificación de Brasil, Bruno Moretti, dijo que el Gobierno incurrirá en gastos financieros por 3,000 millones de reales para financiar el programa, sin que afecte al saldo primario.