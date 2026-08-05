Wall Street cierra jornada mixta; las caídas de SpaceX y AMD presionan al Nasdaq

Wall Street tuvo desempeños mixtos en la jornada de este miércoles. El Dow Jones terminó las negociaciones con máximos, mientras que sus pares S&P 500 y Nasdaq cayeron debido la debilidad que mostraron algunas de las grandes compañías tecnológicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, cayó 0.49% hasta 54,349.12 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas del mercado, cayó 0.17% a 7,723.55 puntos, y el Nasdaq Composite bajó 0.83% a 26,363.44 unidades.

El Dow Jones subió hasta un nuevo máximo impulsado por las esperanzas sobre un avance en el proceso de paz en Oriente Medio, mientras que el Nasdaq retrocedió por primera vez en ⁠cinco sesiones ante las caídas de SpaceX (+13.61%) y AMD (-7.04%).

Las acciones de SpaceX, de Elon Musk, cayeron después de informar ingresos por 7,800 millones de dólares (+92% anual) y un aumento de tres veces en las ventas del negocio de inteligencia artificial, pero con un mayor gasto para infraestructura de IA.

Por su parte, las acciones de AMD bajaron a pesar de que la compañía informó unas cifras récord. La caída se presentó después de que Musk reveló que SpaceX utilizará únicamente chips de su competidor Nvidia (+3.43%) para su infraestructura de cómputo.

En el lado de las ganancias, destacaron los títulos de Walt Disney (+3.65%), que subieron después de que la compañía informó resultados por encima de lo esperado, con utilidades por acción 11% mejores a lo previsto y con ingresos marginalmente inferiores.

"SpaceX y AMD retrocedieron a pesar de haber presentado reportes sólidos. El mercado no solo está analizando los reportes, sino también las expectativas sobre el crecimiento futuro y la inversión", dijo Mario Andrés Ceballos, analista de mercados de Libertex.

Los inversionistas continúan atentos a las referencias laborales estadounidenses. El informe nacional de empleo de ADP mostró que la creación de puestos de trabajo en la iniciativa privada desaceleró en julio, relajando la apuesta de aumentos en las tasas.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias, pero las caídas de los sectores de servicios de comunicación (-2.39%), presionado por SpaceX, y de energía (-2.03%), presionaron. Sobresalió el sector de materiales (+1.54%).