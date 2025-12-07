El Súper Peso no es un logro

El régimen lo sabe, pero se aprovecha de que su clientela política no: las remesas no son un logro gubernamental, la apreciación del peso frente al dólar no es un triunfo del régimen y los incrementos al salario mínimo lo absorben las empresas privadas.

Las remesas van a la baja, por eso ya no las presumen. La Tasa de Informalidad Laboral se elevó hasta 55.7% de la Población Económicamente Activa, así que habrá que tener cuidado con los efectos del aumento al salario mínimo entre las empresas más pequeñas.

Y del tipo de cambio desde el poder se han cometido excesos como decir que si el peso está fuerte es porque la economía va muy bien y porque esa fortaleza es resultado del cambio de un modelo neoliberal a uno enfocado en el bienestar.

Esto que dijo la presidenta Sheinbaum el mes pasado fue cuando el peso se ubicó en mercados internacionales en 18.29 por dólar, la cotización del viernes que tocó los 18.15 sirvió para pagar menos de las cuentas en Washington D.C. ese día y para alimentar el discurso populista del día siguiente.

La leyenda del Súper Peso ha sido parte de la narrativa populista mexicana desde hace décadas, desde que la moneda estaba sujeta a una cotización fija en una economía cerrada.

Pero el fortalecimiento del peso es un reflejo, sobre todo, de factores externos. Paradójicamente, el debilitamiento de la moneda responde más a cuestiones internas.

Por ahora, la apreciación cambiaria tiene que ver con un debilitamiento global del dólar y una expectativa de una política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense más laxa.

En lo interno, algo que atrae capitales para cambiar divisas a pesos mexicanos es el nivel de las tasas de interés. En este punto se abre un punto de atención.

El carry trade es una estrategia de inversión global en la que un inversionista toma prestado dinero en una moneda con tasa de interés baja, típicamente el dólar o el yen japonés, y lo invierte en deuda de un país con tasa de interés alta, ahí está la tasa de referencia en México de 7.25% en un país con grado de inversión.

Pero, si suben las tasas de la moneda de fondeo, si baja la tasa de los instrumentos de inversión, si se pierde el grado de inversión, si por alguna razón se pierde el incentivo de inversión, los movimientos de reversa son muy rápidos.

Hay que tener conciencia de que son factores financieros los que han apreciado al peso en estos momentos, porque hay menos explicaciones satisfactorias en las remesas, en el nearshoring o en la demanda de las exportaciones.

Lo bueno de la apreciación del peso es que contribuye a una baja inflacionaria en una economía como la mexicana con tantas importaciones, disminuye los costos financieros del servicio de la deuda externa y los mexicanos tienen ventaja cambiaria para viajar al extranjero y comprar importaciones.

Del otro lado, las remesas compran menos en México, baja la competitividad comercial por efectos cambiarios, sale caro vacacionar en México, entre otras cosas.

Lo mejor es tener una moneda estable y predecible, porque una apreciación tan marcada es realmente un arma de doble filo para la economía mexicana.

