Con diseño fintech, Finabien va por la inclusión financiera

La Financiera para el Bienestar (Finabien), organismo público descentralizado, busca ampliar su papel en la inclusión financiera del país. Así lo establece su Programa Institucional del 2025 al 2030, publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde detalla la estrategia que seguirá durante los próximos años.

El documento señala que Finabien, con un diseño fintech y ajustado a la normatividad vigente, prevé lograr una presencia más amplia e intensiva entre sus personas beneficiarias. El objetivo es que dispongan de servicios y créditos productivos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante aplicaciones y herramientas propias de una entidad tecnológica vinculada a las finanzas populares.

Este rediseño ocurre en un momento de transformación institucional. Tras décadas de operar como Telecomunicaciones de México (Telecomm), bajo la estructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la financiera pasó este año a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El cambio de adscripción acompaña la intención de fortalecer su papel como instrumento directo de política pública en materia financiera.

Según el Programa Institucional, los apoyos y créditos para actividades productivas se financiarán, inicialmente, con recursos del fideicomiso público de administración y pago denominado Fideicomiso de la Financiera para el Bienestar. En este mecanismo, Finabien funge como “fideicomitente sustituto”, es decir, asume las funciones de aportar recursos, emitir instrucciones y supervisar el uso adecuado de los fondos.

El organismo también podrá recibir, administrar y dispersar recursos destinados a la población objetivo de diversos programas presupuestarios; fungir como intermediario en la entrega de recursos provenientes de entidades nacionales o internacionales; ejecutar programas de otorgamiento de apoyos; colaborar con los tres órdenes de gobierno; establecer mecanismos operativos más eficientes y contratar con terceros para mejorar la administración de recursos.

Como ocurre actualmente con el envío de remesas, y de acuerdo con sus datos más recientes, el organismo ha entregado 86,000 Tarjetas Finabien en Estados Unidos, reflejo de la creciente integración de sus servicios entre la comunidad migrante.

El documento establece que el organismo estará facultado para celebrar contratos de comisión mercantil, promover proyectos productivos y realizar actos jurídicos y operaciones financieras contempladas por la legislación aplicable.