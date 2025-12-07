Buscar
Chilena ENAP amarra suministro desde Vaca Muerta al 2030

Se estrecha la relación de Chile y Argentina a través de Vaca Muerta, la roca generadora de hidrocarburos de la cuenca neuquina, la cual se erige como el segundo yacimiento en términos de volumen de recursos de gas y el cuarto en materia de volumen de petróleo a nivel mundial.

Foto: enap.cl

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y las empresas YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, anunciaron la firma de contratos de suministro de crudo proveniente del sector de Vaca Muerta, con vigencia a junio 2033.

Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de ENAP, contemplan el transporte de esta materia prima a través del Oleoducto Trasandino construido en la década de 1990 y con más de 400 kilómetros de extensión.

Los contratos, suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, involucran un valor proyectado cercano a 12,000 millones de dólares, convirtiéndolo -según la petrolera estatal- en el mayor acuerdo comercial en la historia de ENAP. Como referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a 8,000 millones de dólares.

Según informó la petrolera estatal, se estima que el primer envío de petróleo crudo en ejecución de los contratos descritos se realice en enero de 2026.

