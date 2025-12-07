Producción cafetera en Colombia cayó 28% anual

La cosecha de café a noviembre llegó a 1.26 millones de sacos de 60 kg, lo que representó una caída de 28% frente al mismo año de 2024. Esto implica que la tendencia de octubre continúa, impulsada por las condiciones climáticas que redujeron la floración y llenado de campo.

La proyección que se tiene para el segundo semestre de 2025 es de 7.1 millones de sacos, 12% menos que en 2024. La Federación Nacional de Cafeteros previamente anticipaba la reducción de un millón de sacos con respecto a las mediciones relacionadas en las más de 2,000 fincas cafeteras del país.

Germán Bahamón, gerente general de la FNC, afirmó que la federación “mantiene un ritmo superior al del mercado, con un incremento de +23%, alcanzando una participación de 20.7% del total exportado en el año. Esta dinámica confirma la capacidad del gremio para sostener presencia internacional relevante”.

Las exportaciones acumulan 12.05 millones de sacos en lo corrido del año, creciendo 9% frente al mismo periodo de 2024. En contraste, las importaciones preliminares de noviembre fueron de 84,000 sacos, el doble que el mismo mes del 2024, en los últimos 12 meses superan el millón de sacos.

Bahamón comentó que “la eliminación de las tarifas arancelarias en Estados Unidos para todos los orígenes corrige la distorsión que había y contribuye a normalizar las condiciones competitivas”. Esto no ha influido en el consumo interno, que se mantiene en 2.27 millones de sacos en año móvil, lo que según Bahamón, ratifica "la estabilidad estructural del mercado y de la demanda local a precios superiores”.

En el año cafetero 2024/25 la producción de café alcanzó 14.9 millones de sacos de 60 kg de café verde, con un aumento de 16.5% frente a los 12.8 millones de sacos de 2023/24, de acuerdo con lo publicado en el Informe del gerente Congreso Nacional de Cafeteros #94. Las exportaciones del año cafetero fueron de 13.3 millones de sacos.