Suman 34 semanas sin estímulo fiscal a la gasolina Magna

La gasolina Magna acumula 34 semanas consecutivas sin estímulo fiscal por parte del gobierno federal, periodo durante el cual los automovilistas han tenido que pagar toda la carga tributaria cada vez que van a cargar combustible.

La gasolina Premium no recibe estímulo fiscal desde finales de octubre del 2023, mientras que el diésel no cuenta con ningún apoyo desde julio de este año.

Gracias a ello, entre enero y octubre, el gobierno federal ha logrado recaudar 364,711 millones de pesos en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el el diésel, un crecimiento real de 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Es el segundo impuesto cuya recaudación ha crecido más en el 2025, solo después de los impuestos a la importación que han crecido 21% real.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el viernes que los automovilistas deberán pagar la cuota completa de IEPS para los tres tipos de combustibles hasta el próximo viernes 12 de diciembre.

Ello significa que los automovilistas pagarán 6.45 pesos de IEPS por cada litro de gasolina Magna o regular; 5.45 pesos por cada litro de premium o roja, mientras que 7.09 pesos del diésel.

Cada viernes, la Secretaría de Hacienda da a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas y el diésel durante la siguiente semana, esto en función de las tarifas de IEPS autorizadas por el Congreso para el año.

Cada fin de año, las tarifas del IEPS se actualizan conforme a la inflación anual, por lo que se espera que en las próximas semanas se dé a conocer el incremento para el 2026.

Normalmente, el gobierno otorga el estímulo fiscal en función de los precios del petróleo: cuando el precio del crudo sube, el gobierno otorga más estímulo fiscal, mientras que cuando los petroprecios bajan, se recortan los estímulos fiscales.

En lo que va del 2025, el precio del petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ha caído 16%, a 60.14 dólares por barril, lo que ha permitido al gobierno de México dejar sin estímulos a los combustibles sin que estos suban considerablemente de precio.

Además de que a finales de febrero, el gobierno federal firmó un pacto voluntario con los gasolineros para topar el precio de la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro, lo que igualmente ha hecho que el precio del combustible no suba sin necesidad de que la Federación sacrifique ingresos tributarios.