Banca plantea medidas adicionales a propuesta de fijar cuotas de intercambio

Recientemente el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) propusieron fijar las cuotas de intercambio que los adquirentes (empresas de Terminales Punto de Venta, TPV’s) pagan a los emisores de tarjetas (bancos y otros). Hoy son variables, pero el planteamiento de la autoridad es que se reduzcan a 0.6% en pagos con tarjetas de crédito y a 0.3% con débito.

Uno de los objetivos es que más comercios acepten cobros electrónicos y acelerar la digitalización. El plazo para la consulta pública sobre este proyecto se amplió al 20 de enero de 2026.

La Asociación de Bancos de México (ABM) coincide en los objetivos de esta medida, pero le preocupan algunas cosas, y por ello ha hecho una contrapropuesta que ya se ha planteado a las autoridades.

“Hay una constante comunicación con la SHCP, el Banxico y la CNBV. Hemos compartido comentarios y preocupaciones, en particular sobre la magnitud del ajuste y la velocidad para su implementación”, destacó la asociación la semana pasada.

Tres propuestas principales

Dicha contrapropuesta de la ABM contempla tres planteamientos principales. Uno de ellos es la creación de un ecosistema cero para promover la aceptación de pagos digitales en microempresas y personas físicas con actividad comercial que hoy no los reciben.

“Un ecosistema cero para promover la aceptación de pagos digitales en micro y pequeñas empresas que no están hoy digitalizadas. Que sea cero en toda la cadena, no solamente en la tasa de intercambio del emisor, sino también en la tasa de descuento al establecimiento, para que sea una tasa cero de verdad en la toma de pagos digitales para micros, pequeñas empresas”, explicó hace unos días Emilio Romano, presidente de la ABM.

Una segunda propuesta del gremio bancario es realizar ajustes en la experiencia del usuario de los dos sistemas de pagos electrónicos instantáneos que hoy existen, pero que no han tenido el éxito esperado, CoDi y Dimo, e impulsar su adopción.

“Que se emita automáticamente el CoDi y Dimo con la apertura de cualquier cuenta, que se publique y se homologue, y que se facilite la transaccionalidad con el CoDi y Dimo, y con otros medios de terminación, tanto persona a persona, como persona a comercios, para que logremos tener un sistema de pagos ágil digital, que pueda competir también de manera muy eficiente con el pago en tarjeta de crédito y débito”, detalló.

Y la otra propuesta es impulsar la digitalización de pagos en giros de actividad económica intensivos en el uso de efectivo con tickets de bajo monto, como los de servicios gubernamentales y los realizados en gasolineras y carreteras, por ejemplo.

“Que los incluyamos en un esquema preferencial de tasas de intercambio, para que podamos profundizar la penetración de la experiencia digital ahí, y llegar incluso a fomentar que estos ciertos giros emblemáticos, sólo reciban el pago de manera digital”, dijo.

Hay coincidencia en digitalización

El presidente de la ABM resaltó que es muy importante que se pueda llegar a un acuerdo con las autoridades financieras, para acomodar los incentivos adecuados, a fin de que los emisores de tarjetas sigan haciéndolo.

“Seguiremos colaborando con los reguladores, y valoramos su disposición para escuchar nuestras propuestas que buscan robustecer el proyecto en beneficio de los tarjetahabientes, comercios y participantes del ecosistema de pagos”, enfatizó la ABM.

Y es que el organismo cúpula de la banca recordó que uno de los pilares de su agenda hacia el 2030, es la digitalización y bancarización, que tiene los objetivos de reducir el uso de efectivo, fomentar la adopción de medios de pago electrónicos y aumentar la inclusión financiera del país.

En este sentido, señaló que comparte el objetivo de las autoridades de buscar la aceptación universal de los pagos digitales, proteger los intereses de los usuarios, fomentar la expansión y competencia entre los participantes, y disminuir y transparentar los costos transaccionales.

“La experiencia internacional nos muestra que un nivel adecuado de las tasas de intercambio, acompañado de políticas públicas que incentiven el uso de pagos digitales, son un factor clave que facilitan su adopción y el crecimiento de todos los participantes de la industria de pagos digitales”, expuso la asociación.