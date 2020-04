Hace unos días fue Argentina, hoy es Colombia el país que amarró un préstamo por 250 millones de dólares del Banco Mundial; empresas como Ecopetrol y Latam Airlines también están pactando líneas de crédito ante la contingencia.

Banco Mundial desembolsó US250 millones para Colombia

El Banco Mundial informó que, ante la emergencia económica y de salud por la que atraviesa el mundo y en específico los países de Latinoamérica, el 31 de marzo desembolsó a Colombia un monto de 250 millones de dólares, que corresponden a un préstamo para políticas de desarrollo, mejor conocido como Cat ddo. éste se trata de un crédito contingente que los países suscriben de forma anticipada para estar preparados financieramente en caso de que suceda un desastre o una emergencia en salud y es de desembolso inmediato.

“Estamos comprometidos con Colombia en este momento de emergencia sanitaria y brindamos apoyo rápido al gobierno con esta inyección de fondos para el bienestar de toda la población” dijo Ulrich Zachau, director del Banco Mundial para Colombia y Venezuela.

“También reconocemos la visión de Colombia desde el 2009 por incluir herramientas financieras para fortalecer su capacidad de liquidez para hacer frente a situaciones tan críticas como las que vivimos hoy”, mencionó.

En el comunicado publicado por la entidad se destacó que comenzaron a implementar un paquete de financiamiento de desembolso rápido por valor de 14,000 millones de dólares con el fin de fortalecer la respuesta ante el Covid-19 en los países en desarrollo. (Con información de La República/Colombia)

Ecopetrol podrá solicitar US665 millones a la banca internacional

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda) le autorizó a Ecopetrol contratar un crédito bajo la modalidad de línea comprometida con la banca internacional, por un monto de hasta 665 millones de dólares.

Se trata de un préstamo externo con Mizhuko Bank y The Bank of Nova Scotia como agente administrativo, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa con el objetivo de mejorar la liquidez de la petrolera. De hecho, sería un plazo de cinco años en los cuales Mizhuko prestaría 235 millones de dólares, mientras Bank of Nova Scotia de 430 millones de dólares.

Se prevé que Ecopetrol destine estos recursos para financiar su plan de inversiones en el periodo 2020-2021. “Para financiar aquellos propósitos corporativos generales diferentes a inversión, Ecopetrol contará con un periodo de disponibilidad de dos años contados a partir de la firma del contrato empréstito”, detalló el decreto del Minhacienda.

La solicitud y aprobación de este crédito se da en medio de las necesidades que tiene la empresa este año para afrontar la crisis de precios internacionales del petróleo y la emergencia del Covid-19. Semanas atrás, la petrolera anunció que se tomarían una serie de medidas para afrontar estos flagelos. (Con información de La República/Colombia)

Latam Airlines busca línea de crédito en Colombia

Latam Airlines está dando la pelea al coronavirus en los seis países en los que opera en la región (Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia), pero la tarea no es fácil, ya que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aseguró que las aerolíneas dejarían de recibir 252,000 millones de dólares ante el cierre de las fronteras.

Por lo que el director de Latam Airlines Colombia, Santiago Álvarez, comentó sobre las medidas que tomarán para mitigar la crisis y las peticiones que le hicieron al gobierno de Iván Duque para salir a flote.

Según los cálculos, la demanda va a tomar un tiempo importante en recuperarse. “Nosotros estamos viendo que los próximos tres o cuatro meses vamos a estar en el punto más bajo, luego a diciembre proyectamos estar entre 60 y 70% de la operación que teníamos antes de la crisis del Covid-19. Nos tomará 12 meses más, es decir, diciembre del 2021, para recuperar totalmente la demanda”, indicó Álvarez.

Álvarez sostuvo que lo que busca Latam es que les puedan ofrecer unas líneas de crédito para tener liquidez, que sean blandas, con periodos de gracia importantes y plazos de pago que puedan soportar en el futuro. En el caso de Colombia, Iván Duque ofreció líneas para la aviación por medio de Bancoldex. (Diario Financiero/Chile)

Banca argentina pide que se les declare servicio público

Los bancarios exigieron que se declare al sistema financiero servicio público al considerar que no alcanza sólo con declararlo actividad esencial, además se quejaron de que el Banco Central (BCRA) tomara la decisión de abrir las puertas de los bancos en jueves Santo, sin antes consultarlo con ellos y sólo publicarlo en los medios.

“Fuimos víctimas de una verdadera cacería mediática sobre los bancos. Se llegó a un límite de hostilidades impensados”, enfatizó el gremio en un comunicado. Se considera esencial a los servicios, cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Los denominados públicos son los que permiten resolver las necesidades de la comunidad como alumbrado y limpieza. (Con información de El Cronista/Argentina)

España: confianza del consumidor sufre su mayor caída mensual

La confianza del consumidor registró en marzo su mayor retroceso mensual de la serie histórica al desplomarse 22.4 puntos en relación con el mes anterior, hasta situarse en 63.3 puntos, su nivel más bajo desde principios del 2014, informó este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS destacó que estos datos se producen en un entorno “especial y atípico”, marcado por la crisis del coronavirus, lo que afectó las expectativas de los consumidores en España, que mostraron un consumo “anómalo”; el trabajo de campo se realizó durante el periodo de confinamiento (16-20 marzo), una vez decretado ya el estado de alarma. El hundimiento de la confianza en marzo se debe al retroceso en 18.7 puntos del indicador de situación actual, hasta los 57.2 puntos. (Con información de Expansión/España)

Perú alista propuesta de microcréditos para negocios informales

El gobierno está evaluando una medida de alivio financiero para el sector informal del país, bajo la condición de que se formalicen, anunció la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

“Estamos evaluando una medida que tiene que ver con microcréditos para el sector informal, también con beneficios de periodo de gracia, financiamiento a 36 meses, con una tasa de interés entre 3 y 5%”, señaló en entrevista. La ministra aclaró, además, que la condición sería que este crédito “genere incentivo a formalización e inclusión financiera”.

“Ya se atendió a las mypes formales, a los trabajadores independientes formales, pero todavía nos quedaba de lado este grupo de microempresarios informales que también tenemos que apoyar y sobre todo estimular la formalización”, expresó. (Con información de Gestión/Perú)