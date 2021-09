En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los logros a raíz de la política de austeridad; lo que ha dejado la práctica de una mejor recaudación y la ayuda a las pequeñas empresas en medio de la pandemia.

Más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a raíz de la pandemia, se entregaron más de tres millones de créditos a pequeñas y medianas empresas.

“A partir de la pandemia, decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente”, dijo en su discurso.

En el Tercer Informe de Gobierno se destaca que, en abril del 2020, se implementó el “Programa de apoyo financiero a microempresas familiares” para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social, canalizó apoyos a los sectores de la población más vulnerables, en los sectores productivos de mayor afectación, con lo cual se contribuyó a la permanencia de las actividades productivas de las personas microempresarias.

Así, detalla el documento, se benefició con apoyos financieros individuales por 25,000 pesos (asociado al compromiso solidario de reembolso mediante un esquema que preservó el valor real de los recursos) a 218,095 personas y/o empresas, con recursos por 5,452 millones de pesos, de septiembre del 2020 a abril del 2021.

Del total de los apoyos, 216,547 fueron otorgados a través de la modalidad “microempresas familiar” y 1,548 por “apoyo solidario a la palabra”.

Fue en abril del 2020 cuando el gobierno, como medida de apoyo ante los efectos económicos de la pandemia, anunció el otorgamiento de créditos por 25,000 pesos, en beneficio de hasta 3 millones de micro y pequeñas empresas, lo mismo que a otros negocios formales e informales y trabajadores independientes.

Por otra parte informó que de las 2,700 nuevas sucursales del Banco del Bienestar hasta la fecha se han construido 1,064 y hay 368 en proceso de edificación.

En enero, Diana Álvarez Maury, directora general del banco, indicó que para junio , se preveía que se tuvieran al menos las primeras 1,000 nuevas sucursales para comenzar a operar de forma inmediata y que las 1,700 restantes estarían listas para el 2022.

eduardo.juarez@eleconomista.mx

Se han ahorrado 1.4 bdp: AMLO; cuestionan monto

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que va de su sexenio, se han logrado ahorrar alrededor de 1.4 billones de pesos gracias a la política de austeridad que ha implementado, así como el combate a la corrupción; sin embargo, analistas consultados cuestionaron el monto que dio a conocer en su Tercer Informe de Gobierno.

“Se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años nueve meses hemos ahorrados 1 billón 400,000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y reduciendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen”, dijo.

El Ejecutivo Federal señaló que, aunado a lo anterior, la cancelación de fideicomisos, de contratos “leoninos” y de fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y que sólo beneficiaban a una minoría, también permitió “liberar más presupuesto” para beneficiar a los ciudadanos.

“Hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles”, declaró.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Pública y Presupuestaria señaló que se necesita un desglose de lo que se tomó en cuenta para la cifra, ya que pareciera que “se están sumando peras con manzanas” y si bien sí hay un ahorro por las medidas de austeridad y el combate a la corrupción, este monto podría ser mucho menor.

En este sentido, Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, refirió que, de haber ahorros, éstos deberían reflejarse en un gasto menor al aprobado, lo que no ha pasado en los últimos años ya que se ha cumplido con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“No hubo como tal, se ejerció el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. A lo que él se refiere es a las reasignaciones presupuestales, en donde se le recortó el presupuesto al CIDE, Conacyt, a las secretarías, para darle más a Pemex, sus proyectos prioritarios y programas sociales”.

ana.martinez@eleconomista.mx

Recaudación más eficiente

Durante su discurso por el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que a pesar de la pandemia de Covid-19 los ingresos del gobierno federal siguen en aumento.

En este sentido, al 31 de agosto del 2021, los ingresos no petroleros del gobierno federal registran 2 billones 438,557 millones de pesos, esto es 2.6% más a los reportado en el mismo periodo del 2020. Asimismo, son superiores en 0.8% a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año, comentó el Presidente desde Palacio Nacional.

En este contexto, también dijo que “estamos mejorando la recaudación de impuestos procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones, lo que es lo mismo para delinquir y gozar de impunidad”, comentó.

Al respecto la jefa del SAT ha dicho que del padrón de 12,000 grandes contribuyentes no se ha revisado ni a 1,000, por lo que aun hay mucho que revisar.

En el primer semestre del año este sector representó 55.3% de la recaudación de impuestos, es decir, cinco de cada 10 pesos que captó el fisco fueron pagados por estos causantes.

Por otro lado, en el documento del Tercer Informe se resaltó que el SAT ha detectado 11,441 empresas que facturaron operaciones simuladas, esto al primer semestre del año en curso.

santiago.renteria@eleconomista.mx