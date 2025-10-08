Vivienda para el Bienestar: Conavi reserva contratos; Infonavit los hace públicos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) determinó reservar por un lapso de 24 meses la versión pública de los contratos que ha otorgado para la construcción de hogares como parte del programa Vivienda para el Bienestar, en un escenario donde tiene la meta de edificar 500,000 casas y en el que su presupuesto ha crecido sustancialmente.

En contraste, el otro organismo importante en este programa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) —que prevé construir 1 millón 200,000 hogares en este sexenio— presentará una plataforma con la información pública de los contratos que ha otorgado a privados.

Ante una solicitud realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia a la Conavi sobre el número de contratos celebrados con empresas constructoras privadas dentro del programa y sus versiones públicas, el organismo alegó en su prueba de daño para reservar por 24 meses la información, los siguientes motivos:

Riesgos a la seguridad pública y vulnerabilidad de obras.

Información técnica sensible (planos y especificaciones de los proyectos).

Procesos deliberativos y administrativos en curso.

“La información que se solicita, ante el Comité de Transparencia de la Conavi, involucra planos estructurales y arquitectónicos, especificaciones técnicas de obra y sistemas de seguridad de las instalaciones”, señala la prueba de daño que sustenta la reserva.

“Se trata de información estratégica relacionada con la infraestructura esencial y, al divulgar los detalles logísticos, podrían incluso facilitar la comisión de delitos durante la construcción de vivienda”, agrega el documento.

La reserva se dio semanas antes de que la Conavi publicara la convocatoria de este 2025 para sumarse a su padrón de prestadores de servicios que apoyan la edificación habitacional.

Hace algunos días, Rodrigo Chávez, titular de la Conavi, indicó que la meta para este año es haber iniciado la obra de al menos 86,000 viviendas, que estarán dirigidas a la población no derechohabiente y, en 20% de este universo, a un esquema de renta para jóvenes.

Según el funcionario, hasta hace algunos días la Conavi tenía contratados y en proceso de obra 90 predios para la edificación de 34,024 viviendas; 42 predios para 15,113 hogares en trabajos preliminares, y 84 predios para 37,571 hogares en proceso de contratación. En paralelo, el organismo ha comenzado a formar el padrón de posibles beneficiarios que tendrán acceso a las viviendas.

La importancia de la transparencia

Para el 2025, la Conavi tiene asignado un presupuesto de 32,117 millones de pesos, un aumento anual real de 535% respecto al 2024. Para el 2026, se propone una partida de 33,474 millones de pesos; es decir, que tan solo en dos años el presupuesto del organismo sumaría más de 65,500 millones de pesos para avanzar en el programa habitacional.

Infográfico EE

En este escenario, especialistas en temas de transparencia coincidieron en que la falta de información sobre los contratos otorgados por la Conavi impide evaluar el manejo de los recursos públicos en un programa prioritario.

“Con un presupuesto que creció de esta manera, la falta de transparencia limita el escrutinio sobre el uso de los recursos y afecta, sin duda, la rendición de cuentas”, indicó Fernanda García, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, la determinación del Comité de Transparencia de la Conavi fue excesiva en el sentido de reservar toda la información sobre los contratos.

“Pueden clasificarse como reservados los planos o algunos aspectos del contrato, pero eso no incluye ni puede incluir a quien reciba el dinero, los montos establecidos o las condiciones del servicio o la obra prestada”, declaró Bohórquez.

Infonavit construye plataforma de transparencia

El Infonavit, que participa en el mismo programa con la meta de construir 1.2 millones de hogares en el actual sexenio, está por presentar una plataforma para hacer públicos los contratos celebrados.

De acuerdo con su director general, Octavio Romero, si bien habrá información sensible que será testada, en dicha plataforma se podrán conocer datos como tipo de contrato, número de viviendas, monto total asignado, costo de la vivienda, empresa contratada, así como estado y municipio del proyecto.

“Estamos construyendo una página dentro del Infonavit para que todo el mundo tenga acceso a los contratos no solo de todo el Infonavit, sino también de los desarrollos que estamos construyendo en el país”, declaró Romero.

Para la especialista del IMCO, esta discrepancia en materia de transparencia entre dos organismos que participan en el mismo programa federal es resultado de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Justamente ante la eliminación de este órgano autónomo se fragmentó la responsabilidad en varias instituciones… no hay alguien que esté supervisando por qué hay instituciones que sí lo están transparentando y por qué hay otras que no”, señaló.

Asimismo, alertó sobre la incertidumbre en la evaluación de la política social del gobierno federal: “En lugar de ir analizando un programa conforme se va ejecutando, en dos, tres o cinco años, después de que ya estén las viviendas construidas, nos vamos a dar cuenta del resultado, cuando al final se podrían ir tomando decisiones desde ahora”.

El titular de la Conavi fue consultado al respecto, pero remitió el asunto nuevamente al Comité de Transparencia del organismo, que confirmó su respuesta inicial sin ofrecer más argumentos.