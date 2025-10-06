¿Cómo ven los mexicanos su economía? ENCO septiembre 2025: expectativas, ahorro y planes de compra

La Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece una radiografía de cómo perciben los mexicanos su economía personal y las perspectivas para los próximos meses.

Los 10 indicadores complementarios medidos a septiembre de 2025 revelan avances en la percepción financiera individual, pero también dejan ver preocupaciones sobre el ahorro y el contexto nacional.

Perspectiva de las finanzas personales

Los consumidores mexicanos muestran optimismo moderado respecto a su situación financiera personal. El indicador sobre la situación económica personal actual se ubicó en 50.4 puntos en septiembre de 2025, mejorando 0.6 puntos frente a agosto y 0.3 respecto a septiembre de 2024. Las expectativas para los próximos 12 meses reflejan una mayor confianza, con 58.0 puntos y alzas tanto mensuales (+0.6) como anuales (+1.2).

Restricciones al ahorro y gastos

Aunque la visión de futuro es positiva, las restricciones actuales persisten. La posibilidad de comprar artículos de primera necesidad (ropa, alimentos, calzado) fue de 44.7 puntos, sin cambio mensual y con un alza de 0.8 puntos anual.

La capacidad de ahorrar permanece baja: 39.0 puntos, una reducción de 0.1 frente a agosto y sin variación anual, mientras que las condiciones de ahorro futuras alcanzaron 52.8 puntos (+1.9 anual, -0.1 mensual).

Las posibilidades de vacacionar en los próximos 12 meses se perciben reducidas, con 39.0 puntos, la mayor caída mensual (-1.6).

Percepción sobre empleo y precios

Respecto al empleo, las expectativas para los próximos 12 meses alcanzaron 47.5 puntos, con un descenso mensual de 0.2 y un deterioro anual de 2.1 unidades.

El comportamiento esperado de los precios (inflación) permanece en niveles muy bajos: 17.7 puntos, lo que refleja preocupación por la inflación, con un ligero ajuste mensual (+0.4) y sin cambio anual.

Intenciones de compra de bienes duraderos

Las intenciones de adquirir automóviles en los próximos dos años permanecen bajas en 16.5 puntos, pero con avances mensuales (+0.7) y anuales (+1.9).

En contraste, los planes para comprar, construir o remodelar vivienda cayeron a 20.0 puntos, perdiendo 1.6 unidades frente a agosto y 0.2 contra septiembre del año previo.

Estos resultados de la ENCO a septiembre 2025 perfilan a los consumidores mexicanos como optimistas respecto a su economía personal y al ahorro futuro, aunque siguen enfrentando limitaciones al consumo y preocupación por el entorno nacional, especialmente en materia de empleo e inflación.