Sheinbaum: suman 1.5 millones beneficiados con condonación a créditos de Fovissste e Infonavit

A través del programa Vivienda para el Bienestar se han beneficiado a 1 millón 564 mil personas con quitas, condonaciones y liquidaciones en créditos, 149,000 del Fovissste y 1 millón 415,000 deI Infonavit, informó el Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el programa reconoce a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos. “Son viviendas cercanas a los centros de trabajo, de las ciudades, de las comunidades; no como antes, construidas muy lejos. Tienen 60 metros cuadrados de superficie, son viviendas dignas. Y tercero, son accesibles. Estamos disminuyendo tasas, haciendo quitas para que la gente pueda pagar la vivienda que ya adquirió en el pasado”, puntualizó en la conferencia matutina.

Además, se beneficiará a 6.8 millones de personas gracias a que se incrementó la meta sexenal de construcción de 1.2 a 1.8 millones de viviendas nuevas: 1.2 millones del Infonavit; 100,000 del Fovissste y 500,000 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que a la construcción de viviendas se suma la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con 100,000 créditos, por lo que en todo el sexenio a través del programa Vivienda para el Bienestar, se tendrá una inversión de 1 billón de pesos, se generarán 5.7 millones de empleos directos y 8.5 millones de indirectos. Refirió que, de la meta sexenal de construcción de viviendas, 395,000 comenzarán a construirse este año: Infonavit realizará 300,000, de las que ya iniciaron 120,464 y la Conavi 86,000 viviendas, con obras iniciadas en 42,825 viviendas, con ello ya hay 163,289 proyectos en proceso, además de que por parte del Fovissste iniciarán próximamente 9,000.

En el caso de los créditos para Mejoramiento de Vivienda, destacó que la meta sexenal pasó de 1.5 a 1.8 millones de créditos y apoyos.