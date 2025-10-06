Se tiene reserva territorial para construir 900,000 viviendas: Sedatu

Los organismos involucrados en la meta gubernamental de construir 1 millón 800,000 hogares durante el presente sexenio ya cuentan con la reserva territorial para edificar 900,00 viviendas, informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Durante su participación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Sedatu indicó que para este año se tiene la meta de iniciar la obra de 400,000 viviendas y en lo que resta del 2025 se entregarán los primeros 9,000 hogares, edificados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

"Hemos sido muy cuidadosos respecto a la generación de esta reserva para no provocar una especulación inmobiliaria, cuidando siempre el principio de la ubicación y de la factibilidad de servicios", indicó Vega Rangel.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente ya se inició la construcción de 300,000 viviendas, las cuales tienen un distinto grado de avance, esto luego de la generación de la reserva territorial adecuada para la edificación.

"Durante un buen tiempo estuvimos en proceso tanto de donación de predios de propiedad federal, estatal, municipal y un ejercicio muy importante, es también sumar suelo de propiedad privada que se ha ido incorporando a esta reserva para vivienda", detalló Vega Rangel.

Según la funcionaria, se está en análisis para incorporar más reserva territorial. "Tenemos aún más reserva territorial que se está trabajando con los estados y con los municipios, pero no la incorporamos aún porque está en proceso de evaluación técnico".

Asimismo, Vega Rangel detalló que de los cerca de 9,000 hogares que se entregarán durante el resto del 2025, 5,660 corresponden a Infonavit y 3,500 a la Conavi, organismo que se enfoca en la población no derechohabiente a algún esquema de seguridad social.

"Son los primeros proyectos, algunos se entregarán en una primera etapa, un proyecto de mayor número de viviendas y por eso esta distribución y a principios del próximo año, se llegará a un punto en el que nos empalmaremos en términos de entrega de estas 400,000 viviendas, más lo que tiene que ver con la meta del próximo año", acotó la funcionaria.

Respecto al tema de mejoramientos de vivienda, Vega Rangel señaló que la meta sexenal es entregar 1 millón de apoyos y para este año es 400,000, por lo que ya se tiene un avance de 80% de la meta anual.