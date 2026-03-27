Hundimientos y deterioro urbano elevan el riesgo de colapsos en Ciudad de México

La combinación de hundimientos, socavones y deterioro estructural incrementa el riesgo de colapsos en la Ciudad de México, en un contexto donde la prevención continúa rezagada frente a la magnitud de los retos urbanos.

Se estima que en la capital más de 1,300 edificios presentan algún nivel de vulnerabilidad debido al hundimiento del suelo, el envejecimiento de materiales y la actividad sísmica, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.

A finales del 2025, se anunció la expropiación de cerca de 400 predios con daños severos tras evaluaciones posteriores al sismo de septiembre del 2017.

Casos como el colapso de un edificio en proceso de demolición en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, evidencian la necesidad de fortalecer la supervisión y el monitoreo en estructuras con daños acumulados.

Prevención rezagada

Felipe Martínez, director general de la firma Huella Estructural, explicó que países como Chile y México han dado pasos importantes en ingeniería civil debido a su exposición sísmica; sin embargo, estos progresos responden principalmente a eventos catastróficos y no a una cultura preventiva consolidada.

“En América Latina no hay una cultura preventiva. Se ha avanzado, pero no se ha llegado a tener una capacidad para evitar los daños profundos. Esto dificulta que las herramientas tecnológicas sean aprovechadas para que las ciudades sean más resilientes”, comentó en entrevista para Econohábitat el directivo de la firma dedicada al monitoreo de estructuras.

Desde su perspectiva, es indispensable que las ciudades tengan normativas robustas que hagan obligatorio el monitoreo de edificios e infraestructura para prevenir colapsos y otros riesgos.

El monitoreo en tiempo real permite conocer el comportamiento de las estructuras ante distintos factores, así como intervenir con mayor precisión en procesos como la demolición, lo que reduce riesgos y mejora los resultados.

Hundimiento, un factor crítico

Una de las principales características que agravan los riesgos estructurales en la capital es la subsidencia. Investigaciones del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que el suelo de la ciudad registra hundimientos promedio de entre 10 y 30 centímetros al año, con zonas donde la cifra alcanza hasta 40 centímetros anuales.

Especialistas de Huella Estructural identifican señales de alerta en edificaciones, como grietas estructurales diagonales, deformaciones en elementos de carga y desniveles en pisos. No obstante, el deterioro puede avanzar sin manifestaciones visibles, lo que eleva la importancia del uso de tecnologías para anticipar daños.

“El monitoreo de salud estructural permite identificar cambios tempranos en el comportamiento de un edificio o infraestructura, entregando información clave para anticiparse antes de que aparezcan daños visibles o situaciones de mayor riesgo”, indicó Martínez.

Prevenir cuesta menos

El monitoreo estructural facilita la detección de comportamientos anómalos, como incrementos inusuales en vibraciones, asentamientos acelerados en cimentaciones o inclinaciones en edificaciones, lo que permite activar alertas y tomar decisiones oportunas.

De acuerdo con el directivo, por cada dólar invertido en prevención mediante monitoreo, es posible ahorrar hasta 10 dólares en costos asociados a daños en edificios e infraestructura urbana.

El objetivo radica en evitar que las estructuras alcancen un nivel de deterioro irreversible que implique intervenciones mayores o la suspensión de su uso por riesgos a la seguridad.

“Vemos que la gran mayoría de los departamentos apenas cuentan con detectores de incendios como parte de la seguridad en edificios, pero tenemos que avanzar mucho más allá. Todas las personas tienen derecho a usar estructuras sanas y evitar pérdidas no solo de inversión, sino humanas”, declaró Martínez.