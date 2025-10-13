Condominios en riesgo: la mayoría vive sin seguro en México

En la Ciudad de México, la Ley de Propiedad en Condominio exige contratar un seguro de responsabilidad civil, pero la realidad es que la gran mayoría de los edificios y fraccionamientos viven desprotegidos ante un siniestro.

De acuerdo con cifras de la plataforma ComunidadFeliz, apenas 8% de los condominios en México cuentan con algún tipo de seguro activo, lo que significa que la mayor parte de las comunidades están expuestas frente a emergencias o daños a terceros.

Sin un respaldo financiero, miles de familias enfrentan riesgos patrimoniales que pueden ascender a millones de pesos en caso de un incendio, sismo, inundación o accidente dentro del inmueble.

“Un seguro no debería verse como un gasto adicional, sino como la protección mínima para el patrimonio colectivo. Lo preocupante es que, pese a la obligación legal en algunos estados, la contratación sigue siendo muy baja por desconocimiento, falta de presupuesto o simplemente burocracia”, comentó Raquel Huerta, directora de la proptech especializada en gestión de condominios.

En la operación diaria de los conjuntos habitacionales, los siniestros son más comunes de lo que se cree: caídas en escaleras, fugas de agua, incendios eléctricos o robos de bienes comunes. Sin una póliza que cubra estas eventualidades, los costos recaen directamente en los residentes o en el administrador.

“La consecuencia inmediata de no contar con un seguro es que la comunidad entera absorbe gastos inesperados que pueden ser millonarios, además de enfrentar conflictos legales y personales entre vecinos”, agregó Huerta.

El costo de estar protegido

Contratar un seguro para un condominio resulta más accesible de lo que se piensa. Según datos de ComunidadFeliz, el costo promedio de una póliza oscila entre 8,700 y 38,800 pesos anuales, con un promedio de 27,500 pesos.

En comparación, un condominio puede gastar montos similares o mayores en servicios mensuales como el agua, mantenimiento o seguridad privada.

“El problema no es tanto el costo, sino la prioridad. Hoy se destina más presupuesto a gastos operativos inmediatos y se deja de lado la protección de largo plazo”, comentó la ejecutiva.

La falta de cultura aseguradora también juega un papel clave. En muchos condominios, la figura del administrador carece de capacitación o respaldo legal para gestionar la contratación de una póliza integral, lo que deja la decisión en manos de asambleas que suelen postergar el tema.

Un marco legal insuficiente

A nivel nacional no existe una ley que obligue de manera general a todos los condominios a contratar seguros. La normatividad depende de cada entidad o de los reglamentos internos, lo que genera una cobertura fragmentada y desigual.

En la Ciudad de México, por ejemplo, sí se exige un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, pero en la práctica su cumplimiento es mínimo.

“El marco legal actual no es suficiente. Mientras no haya fiscalización ni incentivos, la mayoría de los condominios seguirá desprotegida. Y esto no es un tema financiero únicamente, es un tema de seguridad ciudadana y de bienestar colectivo”, concluyó Huerta.