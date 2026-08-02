Detienen a uno de los líderes de Cárteles Unidos

Autoridades federales detuvieron en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho o la Quiringua, identificado por el gobierno de Estados Unidos como líder del Cártel de Los Reyes, una de las facciones que integran Cárteles Unidos.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó a través de redes sociales sobre el resultado del operativo realizado el sábado 1 de agosto.

Fernández Magallón contaba con una orden de aprehensión en México por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Además, era uno de los objetivos prioritarios del gobierno estadounidense, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura debido a los cargos por narcotráfico que enfrenta en ese país.

Reacciones

Como reacción al operativo, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos carreteros y quemaron vehículos en diversos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán. Entre los incidentes reportados destacó el incendio de un autobús de pasajeros en uno de los accesos a Peribán.

Las pesquisas permitieron rastrear cargamentos de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hasta Michoacán, donde las autoridades atribuyeron las operaciones a Cárteles Unidos.

Según la investigación, la Quiringua presuntamente dirigió durante años el tráfico de drogas hacia EU y controló pistas clandestinas utilizadas para el ingreso de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia.

En 2023, el Departamento de Justicia de ese papis presentó una acusación formal en su contra por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas de fuego.

Posteriormente, en febrero de 2025, Washington designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Meses después, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra los principales dirigentes de la organización y el Programa de Recompensas contra Narcóticos ofreció incentivos económicos por cinco de sus líderes.

Las recompensas vigentes eran de hasta 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo; 5 millones por Nicolás Sierra Santana, el Gordo, y Alfonso Fernández Magallón, la Quiringua; así como 3 millones de dólares por Luis Enrique Barragán Chávez, El R5, y Edgar Orozco Cabadas, alias el Kamoni.