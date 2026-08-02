CTM pide crear consejo con la STPS y la SE para revisión del T-MEC

Desde las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tras cumplir cinco meses al frente de la organización que agrupa a más de 6 millones de trabajadores afiliados en el país, Tereso Medina Ramírez expone la redefinición de la agenda laboral en los ámbitos político, económico y social. La central sindical plantea un ajuste en sus relaciones institucionales impulsado por el marco legal vigente y los estatutos internos que establecen la democracia sindical a través del voto libre, personal, directo y secreto de los agremiados.

En la agenda de comercio exterior y T-MEC, la CTM solicita la creación de un Consejo Plural Laboral ante las secretarías de Economía y del Trabajo para trasladar la postura obrera a las revisiones del acuerdo de libre comercio. Como parte de los avances en esta materia, Medina ha sostenido conversaciones directas con el secretario de Economía para abordar el funcionamiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), con el objetivo de transparentar sus procedimientos y evitar su uso como herramienta de presión.

A la par de estos avances institucionales, la central proyecta reactivar su presencia y representación directa en el escenario laboral global mediante alianzas estratégicas con organismos como la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas. “Si los empleadores se globalizan, lo que necesitamos es globalizar también una estrategia sindical”, señala Medina.

En el terreno político, la organización sindical establece el término de la afiliación corporativa hacia las fuerzas partidistas, respetando el derecho de cada trabajador a decidir su pertenencia o no a un partido o sindicato sin imposición de las dirigencias.

“Fuera de cualquier posición corporativa, la CTM le dice adiós al corporativismo políticamente, porque nosotros no pensamos que la solución sea salirse de un partido para irse a otro”, declara Tereso Medina desde la sede de la organización que encabeza desde el 24 de febrero.

En la agenda de política laboral con el gobierno, el dirigente propone construir acuerdos institucionales con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta abarca la revisión de la infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el aumento de afiliados por la eliminación del outsourcing y la regulación de los derechos laborales de repartidores en plataformas digitales, trabajadoras del hogar y gremios sin contratación colectiva.

En materia salarial, la propuesta plantea transformar la dinámica de negociación anual dentro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) mediante el diálogo directo con las cámaras empresariales, sustituyendo la lógica de confrontación por consensos basados en los niveles de productividad, competitividad y elevación de la calidad de vida. “Yo hasta propondría que dejáramos de hablar del concepto salario mínimo y convoco a los empleadores a que de aquí en adelante, incluyendo a mis compañeros líderes sindicales, a que hablemos mejor de una negociación de un salario digno, digno, no mínimo”, sostiene Medina.

En el eje de política industrial e inversiones, la central fija postura respecto a la atracción de capitales al país, señalando que la retención de empresas debe basarse en el talento, destreza y formación técnica de los trabajadores, sepultando la práctica histórica de competir mediante mano de obra de bajo costo.