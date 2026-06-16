Banorte ve oportunidad en seguir con financiamiento al comercio exterior

Pese a retos como el entorno geopolítico y la revisión del T-MEC, Grupo Financiero Banorte sigue viendo una enorme oportunidad de seguir con la atención del sector del comercio internacional, segmento en el que la institución está desde hace aproximadamente 10 años, y en el que hoy ya es uno de los líderes en el país.

Recientemente, Banorte fue reconocido como el “Mejor Proveedor de Financiamiento al Comercio Exterior”, por parte de Global Finance.

“¿Qué nos llevó a que nos dieran este reconocimiento? Principalmente un tema de cercanía y un esfuerzo bien constante por comprender con mucho detalle la casuística comercial de nuestros clientes y adaptarnos a las necesidades de las empresas mexicanas y extranjeras que están haciendo este tipo de negocios”, expuso Gerardo Gutiérrez, director ejecutivo de comercio exterior y negocios internacionales de Grupo Financiero Banorte.

Ha crecido en este segmento

En entrevista, destacó que pese a un entorno global incierto, con cambios estructurales y reacomodos políticos y geopolíticos, el comercio exterior lleva cerca de tres décadas como uno de los principales motores económicos de México.

Resaltó que el grupo tiene 10 años atendiendo de forma integral a este sector (tanto empresas globales que llegan a México, como a locales que se expanden por el mundo), en diferentes segmentos y regiones. Ello coloca a la institución financiera como uno de los líderes del ramo.

El directivo de Banorte mencionó que hoy las exportaciones representan 40% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que si se suman exportaciones e importaciones, asciende a 80% del producto, lo que demuestra la importancia de atender a este sector.

“Hemos crecido de manera muy importante y hoy somos el segundo jugador y a veces incluso competimos por el primer lugar”, dijo.

Agregó que desde que entró en vigor el T-MEC, en el 2020, el portafolio de financiamiento de comercio exterior en Banorte se ha multiplicado de forma importante.

“Es un negocio en donde hemos crecido de la mano con el crecimiento de las exportaciones e importaciones”, subrayó.

Recordó que también en la época del Covid-19, cuando algunos bancos pusieron un poco el freno a la atención de este segmento, Banorte vio una oportunidad.

“Teníamos que seguir importando alimentos, medicamentos. Realmente vimos oportunidades muy importantes para entrar con todo en ese momento (...) después eso mismo lo hemos llevado a otros sectores poco a poco, y nos ha hecho un jugador muy relevante en este sentido”, señaló.

De igual forma, mencionó que cuando el gobierno de Estados Unidos anunció una agresiva política arancelaria, incluida para México, Banorte también salió con un programa de apoyo para la clientela.

Retos y oportunidades

El directivo de la entidad reconoció que, acorde con el sentir de algunos inversionistas, en este momento lo único cierto en materia de comercio exterior es la incertidumbre, y hay un freno en las inversiones de largo plazo, pero sigue habiendo oportunidades por el nearshoring, la relocalización de las cadenas productivas.

“La mayor integración de cadenas en América del Norte, por competitividad y por un tema de seguridad, va a suceder y ahí la verdad es que el ganón debería ser México”, refirió.

Mencionó que si bien, dentro del comercio exterior, el sector automotriz sigue siendo el más relevante, ya se registran crecimientos en otros como el electrónico y equipo relacionado con Inteligencia Artificial, entre otros.

Añadió que en los sectores específicos donde se ve crecimiento y por lo tanto oportunidades, independientemente de en qué termine la revisión del T-MEC, son las manufacturas, agroalimentario, energía e infraestructura, incluidos en el Plan México, por mencionar solo algunos.

Seguir cerca de los clientes

Gerardo Gutiérrez expuso que la institución financiera tiene que seguir muy cerca de los clientes e invirtiendo en la especialización y tecnificación del negocio.

“Es un negocio que al final, al tocar al menos dos geografías, implica reglas diferentes, riesgos diferentes, muchas cosas que tenemos que tener ahí un cuidado particular para hacerlo bien”, puntualizó.

Agregó: “entonces tenemos que conocer muy bien a nuestros clientes, a su casuística comercial. En la medida de lo posible, conocer a los clientes internacionales y a los proveedores internacionales de nuestros clientes, para poderlos atender adecuadamente, y prevenir y mitigar cualquier riesgo; también está el tema de prevención de lavado de dinero o mercancías de alto riesgo”.