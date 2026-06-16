El Imco ve una revisión del T-MEC prolongada hasta 2027 como principal escenario

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró como el escenario más factible, de cuatro analizados, una revisión prolongada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), hasta 2027.

Con respecto al mismo tratado, su perspectiva incluye como otros escenarios la extensión pronta, la renegociación y la retirada unilateral.

“El más factible de ocurrir —dadas las condiciones actuales— es una revisión prolongada hasta 2027, con incertidumbre elevada sobre los términos de renovación del tratado, pero con las preferencias arancelarias vigentes durante el proceso de negociación”, dijo en un análisis difundido este martes.

En contraste, agregó que México y Canadá buscarán una extensión de 16 años que brinde certidumbre a la inversión. En este contexto, recomendó a las empresas europeas anticipar ajustes regulatorios y fortalecer su integración local, aprovechando la posición estratégica de México como plataforma exportadora hacia Estados Unidos.

Si uno o más países deciden no respaldar la extensión del T-MEC por otros 16 años, el tratado no termina automáticamente. Este escenario corresponde al mecanismo ordinario previsto en el propio artículo 34.7 del tratado: el acuerdo permanece vigente y los tres países continúan operando bajo sus mismas reglas comerciales mientras negocian, entrando en una fase de revisiones anuales durante los diez años siguientes.

Durante ese periodo, los socios podrían continuar negociando una eventual extensión o introducir ajustes al acuerdo. Aunque este escenario preservaría los beneficios comerciales del tratado, también generaría mayores niveles de incertidumbre para la planeación e inversión de largo plazo.

El Imco proyectó este entorno debido a que la continuidad del marco comercial regional estaría sujeta a la evolución de las “prioridades políticas” de los tres socios, así como a evaluaciones periódicas coordinadas por la Comisión de Libre Comercio, que es el órgano encargado de supervisar la implementación del T-MEC.

Por otro lado, el escenario de la extensión del T-MEC corresponde al procedimiento previsto en el artículo 34.7 del T-MEC, mediante el cual los tres países acuerdan extender la vigencia del tratado por otros 16 años.

Si durante la revisión conjunta los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México concluyen que el acuerdo sigue cumpliendo sus objetivos estratégicos y económicos, el T-MEC podría prorrogarse hasta 2042.

Aunque este resultado ofrecería mayor certidumbre para el comercio y la inversión en la región, las discusiones que se han llevado a cabo muestran que los tres socios buscan aprovechar el proceso para abordar temas pendientes en áreas como agricultura, seguridad económica, reglas de origen, energía y política industrial.

En caso de concretarse la extensión, la siguiente revisión conjunta tendría lugar en 2032. “Sin embargo, el calendario de negociaciones hace este escenario difícil de materializar en el corto plazo”, argumentó el Imco. Con una tercera ronda programada para el 20 de julio y temas contenciosos aún abiertos, los tres países no tienen las condiciones para alcanzar un acuerdo suficientemente amplio antes o inmediatamente después del 1 de julio.

Como tercer escenario está una renegociación sustancial del T-MEC, reabriendo capítulos del acuerdo ante presiones políticas internas. En este caso, México y Canadá podrían aceptar ciertas restricciones a cambio de estabilidad y acceso al mercado estadounidense.

En Estados Unidos, la negociación de tratados internacionales depende en gran medida del Congreso. Aunque el Ejecutivo puede encabezar las conversaciones, necesita la Trade Promotion Authority (TPA) para hacerlo sin intervención legislativa. No obstante, el Imco ponderó que ello enfrentaría obstáculos significativos debido a la correlación de fuerzas en el Congreso.

Adicionalmente, con las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre de 2026, existe la posibilidad de que los republicanos pierdan incluso esa mayoría simple, debilitando su capacidad para aprobar legislación de implementación o ajustes al acuerdo.

Finalmente, está la opción de la retirada unilateral. Es el más disruptivo y plantea la retirada unilateral de alguno de los socios mediante una notificación formal con seis meses de anticipación, lo que derivaría en negociaciones bilaterales en condiciones desfavorables para México y Canadá.

El tratado permite que cualquier país se retire unilateralmente del T-MEC con un aviso formal de seis meses a las otras partes. Este procedimiento se establece en el artículo 34.6. Durante esos seis meses, las disposiciones del tratado siguen vigentes; sin embargo, una vez concluido el plazo, el país que se retire dejaría de estar sujeto a sus disposiciones, salvo que se alcanzara un nuevo acuerdo.

Sin un tratado vigente, el comercio bilateral pasaría automáticamente a regirse bajo los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), lo que encarecería de inmediato el intercambio comercial. Esto supondría enfrentar aranceles más altos en distintos sectores, además de la eliminación de disciplinas clave que reducen costos y tiempos: certificados de origen simplificados, procedimientos aduaneros coordinados, reglas comunes en medidas sanitarias y fitosanitarias, estándares técnicos compatibles y mecanismos de solución de controversias.

“Sin estas herramientas, el comercio bilateral sería más costoso, más incierto y más lento”, dijo el Imco.