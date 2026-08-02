Juez dicta prisión preventiva a el R1; ingresa al Altiplano

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, identificado por autoridades federales como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque también es señalado como autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que formuló la imputación por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Según la FGR, el R1 y Jesús Salvador Vela Salazar, fueron detenidos el pasado 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juez de control para obtener dicha determinación.

Ante ello, su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que ambos quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, en el Estado de México.

Tras su detención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que Álvarez Ayala es líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Michoacán y Jalisco. Aunado a que las investigaciones lo ubican como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, imputación que todavía no ha sido presentada.

El secretario detalló que con el R1 van 31 personas detenidas por la muerte de Carlos Manzo, atacado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas de Uruapan, Michoacán.