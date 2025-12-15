Buscar
Especialistas bajan a 0.39% su expectativa para el PIB de México en 2025: Encuesta Banxico

Especialistas del sector privado bajaron a un 0.39% su expectativa de crecimiento económico de México para este año desde el 0.40% previo, mientras que ajustaron marginalmente al alza la de la inflación a un 3.75% desde el 3.74% anterior, de acuerdo con una encuesta del Banxico.

main image

La encuesta de Banxico publicada el 01 de diciembre ajustó a la baja la expectativa de crecimiento del PIB de 0.5% a 0.39% para el cierre de 2025.Shutterstock

Redacción El Economista

Especialistas del sector privado bajaron a un 0.39% su expectativa de crecimiento económico de México para este año desde el 0.40% previo, mientras que ajustaron marginalmente al alza la de la inflación a un 3.75% desde el 3.74% anterior, de acuerdo con una encuesta del Banco de México (Banxico) divulgada este lunes.

Además, los especialistas consultados por el Banxico mantuvieron su expectativa para que la tasa de interés culmine el año en un 7%, según la mediana de las proyecciones de 41 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 3 y el 8 de diciembre.

