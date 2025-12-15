Trump vincula muerte de Rob Reiner a "furibunda" obsesión en su contra; policía arresta a hijo del cineasta

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las muertes del director Rob Reiner y su esposa, investigadas por la policía como "aparente homicidio", fueron resultado de la "furibunda obsesión" del célebre cineasta en su contra.

Los Reiner murieron "supuestamente a causa de la ira que (el cineasta) provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental" anti-trump, afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social.

El mandatario utilizó el término "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.

"Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump", escribió además el presidente estadounidense.

Concluyó su mensaje exclamando "¡Que Rob y Michele descansen en paz!".

Trump, que suele vincular los acontecimientos de actualidad a su propia persona, es conocido por ser particularmente rencoroso.

Desde su regreso al poder en enero, ha dicho públicamente que "odia" a sus adversarios.

Policía arresta al hijo de Rob Reiner

Nick Reiner, el hijo del cineasta de Hollywood Rob Reiner, fue detenido este lunes, según informaron medios estadounidenses, después de que el famoso realizador y su esposa fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles.

Las cadenas CBS y ABC informaron del arresto, y el diario Los Angeles Times publicó que había ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con registros penitenciarios.

INFORMACIÓN EN PROCESO...