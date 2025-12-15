Acciones de Tesla suben y anotan un máximo histórico en Wall Street

Los títulos de la fabricante de autos eléctricos, Tesla, suben con fuerza en la jornada de este lunes en Wall Street y anotan un máximo histórico.

El impulso proviene luego de que los directores de la compañía obtuvieron ganancias inesperadas a pesar de no haberse adjudicado nuevas acciones desde 2020.

Las acciones de la compañía fundada por Elon Musk suben 3.96%, para situarse en 477.33 dólares, con lo que registra niveles no vistos. Su último máximo histórico lo alcanzó el pasado 3 de noviembre, cuando cerró en 468.37 dólares.

En su comparación anual, la firma automotriz avanza 18.17 por ciento.

De acuerdo información de Reuters, “la junta directiva de Tesla ganó más de 3,000 millones de dólares a través de adjudicaciones de acciones que superaron con creces el valor de las entregadas a sus pares de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos en el momento en que se pagaron”.

En una declaración a Reuters, un portavoz de Tesla afirmó que la remuneración de sus directores "no es excesiva, sino que está directamente relacionada con el rendimiento de las acciones y la creación de valor para los accionistas".

El CEO de la firma aseguró a través de la plataforma X que la empresa realiza pruebas con sus robotaxis sin supervisores de seguridad en el asiento delantero, una novedad que circuló rápidamente por el ecosistema de noticias financieras.