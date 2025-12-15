Nvidia compra el proveedor de software de SchedMD para expandir su negocio de IA de código abierto

Los títulos de Nvidia suben al medio día en Wall Street después de que la empresa anunció que adquirió la firma de software de inteligencia artificial SchedMD, mientras el fabricante de chips redobla la apuesta por la tecnología de código abierto e intensifica las inversiones en el ecosistema de inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la empresa más grande del mundo por valor de mercado ganan más de 1% a 176.99 dólares, recuperándose después de registrar 4 sesiones consecutivas a la baja.

La empresa recientemente adquirida por Nvidia proporciona software que ayuda a programar grandes trabajos informáticos que pueden ocupar una gran parte de la capacidad del servidor de un centro de datos.

Su tecnología, llamada Slurm, es de código abierto, lo que significa que los desarrolladores y las empresas pueden acceder a ella de forma gratuita, mientras que la compañía vende soporte de ingeniería y mantenimiento.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Nvidia afirmó que seguiría distribuyendo el software de SchedMD en código abierto.

Más temprano este lunes, Nvidia presentó una nueva familia de modelos de IA de código abierto que, según afirma, serán más rápidos, más baratos y más inteligentes que sus ofertas anteriores, mientras enfrenta una creciente ola de modelos rivales de código abierto de laboratorios de IA chinos.

Nvidia está lanzando los modelos a medida que las ofertas de código abierto de empresas tecnológicas chinas como DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba Group Holdings se están volviendo ampliamente utilizadas en la industria tecnológica, y empresas como Airbnb revelan el uso del modelo de código abierto Qwen de Alibaba. (Con información de Reuters)