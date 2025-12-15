Jubilación anticipada ISSSTE 2026: ¿Quiénes podrán retirarse antes?

¿Eres trabajador del Estado y cotizas bajo el régimen pensionario Décimo Transitorio del ISSSTE? Recuerda que en 2026 empiezan los primeros cambios del decreto presidencial que permite jubilarse a una edad más temprana a las personas afiliadas a este esquema.

¿Qué es el Décimo Transitorio? El 1 de abril de 2007 entró en vigor una nueva Ley del ISSSTE que dio pauta a un régimen pensionario de cuentas individuales. Los trabajadores que se encontraban activos en ese momento y eligieron mantenerse con el esquema anterior y no sumarse al recién creado son aquellos que cotizan bajo esta modalidad.

En el Décimo Transitorio existen tres formas por las que te puedes pensionar: jubilación, edad y tiempo de servicio y Cesantía en edad avanzada.

El régimen por jubilación es el único que tendrá el beneficio de retirarse con una menor edad, según el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum publicado el pasado 24 de junio.

¿En qué consiste este régimen? En el esquema se toman en cuenta dos factores para obtener la jubilación: los años cotizados al ISSSTE y tu edad. El importe de la pensión será 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de tu baja.

¿Qué estipulaba la ley de 2007?

La nueva Ley del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de ese año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), abrogó la ley publicada el 27 de diciembre de 1983 y estableció en el artículo Décimo Transitorio el aumento de la edad mínima para acceder a la pensión por jubilación de aquellos trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y de las trabajadoras que hubieren cotizado 28 años o más al servicio del Estado, efectivo a partir del 1 de enero del 2010.

Es decir, de manera bianual subiría en un año la edad mínima de jubilación para llegar a 2028 a 60 años para ellos y 58 años para ellas.

¿Qué dice el decreto presidencial?

Considera que es necesario realizar acciones que permitan reconocer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado a acceder a una pensión justa y digna.

Por ello, señala, lo procedente es detener el incremento de la edad mínima de jubilación para 2025 y reducirla gradualmente, iniciando con un año en la edad de jubilación de forma trianual hasta concluir en 2034, para llegar a 53 años para trabajadoras y 55 para trabajadores.

En 2026 vienen primeros cambios

Originalmente, la Ley del ISSSTE de 2007 establecía que en 2026 las mujeres se podían jubilar con una edad mínima de 57 años y al menos 28 años de cotización. Con el decreto, la edad es de 56 años (igual que en 2025) y se mantienen los 28 años de cotización.

En el caso de los hombres, la edad mínima se ajusta de 59 a 58 años (igual que en 2025) y en ambos casos se requieren al menos 30 años de cotización.

Es decir, sólo se ajusta la edad mínima para retirarse y años de cotización solicitados quedan sin cambio.

Si bien la edad mínima para jubilarte empieza a bajar hasta 2028, para el próximo año ya no subirá, como estaba contemplado antes del decreto.

Ésta es la tabla con los cambios que avaló el gobierno:

Tabla con la edad mínima de la nueva jubilación para trabajadoras y trabajadores del Estado a partir del decreto. Año Vigente para ellas Con reforma para ellas Vigente para ellos Con reforma para ellos 2025 56 56 58 58 2026 57 56 59 58 2027 57 56 59 58 2028 58 55 60 57 2029 58 55 60 57 2030 58 55 60 57 2031 58 54 60 56 2032 58 54 60 56 2033 58 54 60 56 2034 en adelante 58 53 60 55

Se estima que alrededor de 900,000 trabajadores están incorporados al Décimo transitorio. Karla es una de ellas. Tiene 52 años y originalmente se podía jubilar en 2031. Con los cambios lo podrá hacer en 2028, tres años antes. "Debo revisar bien, pero esos son mis cálculos y me da mucha felicidad saberlo".

¿Qué dicen los especialistas?

Moisés Pérez, fundador de Yo Jubilado Estrategias para tu retiro, comenta que el gobierno está dando la facilidad a una parte importante de las personas que cotizan en el ISSSTE de tener una jubilación a una edad muy temprana, lo cual conlleva retos financieros para el instituto, porque dejas de cotizar a corta edad, pero ya tienes el beneficio de la pensión de por vida.

Además, dice, el mundo va para el otro lado: en general se está incrementado la edad de jubilación, porque la esperanza de vida está aumentando.

Al respecto, Héctor Villarreal, catedrático del Tecnológico de Monterrey, considera que el sistema de pensiones registra múltiples presiones financieras, lo cual lo convierte en una "bomba de tiempo". En su opinión, bajar la edad, si bien favorece al trabajador, no así a las finanzas del país, las cuales destinan más de 20% de su presupuesto anual al pago de este concepto, una cifra que año con año sube, a medida que los ingresos moderan su avance.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx