Suben temas del salario: El MLRR e IA a la agenda laboral para la revisión del T-MEC

En las audiencias públicas sobre la revisión del T-MEC, la discusión laboral dejó de ser un capítulo accesorio para colocarse en el centro del debate comercial de Norteamérica. La intervención de Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) y único dirigente sindical mexicano convocado por el gobierno de Estados Unidos, evidenció esa inflexión: el tratado, dijo, debe dejar de ser sólo un acuerdo de acceso a mercados y consolidarse como un pacto social regional.

Desde el inicio de su exposición, Martínez Araiza marcó una línea clara. “No existe comercio justo sin justicia laboral”, afirmó ante funcionarios, legisladores y representantes sindicales de los tres países. Bajo esa premisa presentó la hoja de ruta que denominó “la Re-evolución laboral”, estructurada en torno a tres propuestas que, sostuvo, buscan corregir asimetrías históricas del modelo de integración.

La primera de ellas fue el tema salarial y de formalización del empleo en México. El dirigente sindical planteó que la competitividad regional no puede seguir descansando en bajos salarios y alta informalidad. “No estamos hablando de imponer un salario mínimo sectorial ni de una cifra arbitraria”, aclaró, sino de garantizar un ingreso que permita vivir con dignidad.

En ese sentido, puso sobre la mesa un referente, “un jefe o jefa de familia en México debe poder sostener un hogar de al menos cuatro personas; un salario remunerador debería iniciar en 1,750 dólares mensuales (31,516 pesos) como punto de partida”. Para Martínez Araiza, avanzar en esta dirección no sólo reduciría la desigualdad, sino que también fortalecería el mercado interno y la estabilidad social en la región.

El segundo eje de su intervención se centró en el Mecanismo de Respuesta Rápida (MLRR), una de las herramientas más visibles del capítulo laboral del T-MEC. Si bien reconoció que el mecanismo ha sido relevante para visibilizar violaciones a la libertad sindical en México, advirtió que su alcance sigue siendo limitado.

“El capítulo 23-A no puede ser un instrumento asimétrico; debe aplicarse y fortalecerse para los tres países”, sostuvo. En su visión, el MLRR debe evolucionar hacia un esquema que no sólo sancione incumplimientos, sino que también proteja explícitamente a los sindicatos auténticos y a los trabajadores que buscan organizarse sin represalias. “Sin libertad sindical real, cualquier tratado es letra muerta”, enfatizó.

La tercera propuesta introdujo un elemento menos tradicional en la agenda comercial: el impacto de las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Martínez Araiza lanzó una advertencia que resonó entre los asistentes al referirse a la llegada de lo que llamó “migrantes de IA”, en su mayoría provenientes de desarrollos tecnológicos asiáticos. “Estamos frente a un riesgo real de desplazamiento de decenas de millones de trabajadores”, alertó, al tiempo que señaló posibles efectos colaterales como el aumento en los costos de energía y el encarecimiento general de la vida.

Para el líder sindical, el debate no es tecnológico sino político

y social. “La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés”, dijo, y llamó a construir salvaguardas y marcos regulatorios regionales que eviten que la automatización profundice las brechas existentes.

Las propuestas del SNAC no quedaron aisladas. Durante las audiencias, varios sindicatos de Estados Unidos y Canadá expresaron coincidencias en torno a la necesidad de elevar estándares laborales, mejorar la productividad y reducir desigualdades, lo que apunta a una convergencia sindical inédita en la región.

Del lado gubernamental, el interés fue evidente. Andrea Rojas, representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuestionó directamente la viabilidad de los esquemas salariales planteados y exploró la posibilidad de definir salarios base por industria o región, reflejando la atención que distintas agencias estadounidenses están poniendo en el impacto económico y social de la agenda laboral.

Más allá de las diferencias técnicas, Martínez Araiza dijo que la revisión del T-MEC no se limitará a reglas de origen o capítulos energéticos. “En esta etapa, el futuro del acuerdo comercial pasa, cada vez más, por la forma en que Norteamérica decida equilibrar competitividad, salarios, derechos laborales y tecnología”.