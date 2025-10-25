Claves para determinar el precio de una casa antes de vender

Determinar el precio adecuado para vender una casa no solo implica conocer su valor sentimental o el monto que se desea obtener, sino entender el valor real que tiene en el mercado.

Este proceso requiere un análisis técnico y profesional que permita establecer una cifra justa y competitiva, tanto para el vendedor como para los posibles compradores.

De acuerdo con Jesús Ruiz Vázquez, director divisional metropolitano de Tasvalúo, el valor comercial de un inmueble es “el precio estimado que dicho activo puede alcanzar en el mercado inmobiliario, considerando tanto sus características físicas como el contexto económico y social donde se encuentra.”

Este valor se determina mediante una valuación profesional, en la que se analizan factores como la ubicación, dimensiones, estado físico, plusvalía, tipo de uso de suelo y los precios de propiedades similares en la zona, además de la evolución del mercado inmobiliario.

El experto añadió que el valor comercial es distinto del valor catastral o fiscal, ya que este último suele ser un porcentaje del valor comercial y se utiliza principalmente con fines tributarios, como el cálculo del impuesto predial.

Estrategia y mercado: el precio de venta

En cuanto a la relación entre el valor comercial y el precio final de venta, Ruiz Vázquez precisó que “el valor comercial es el precio real de mercado de la propiedad, es decir, el monto que el mercado estaría dispuesto a pagar por ella en condiciones normales.”

Por su parte, “un precio de venta por lo regular contiene promoción, por lo que generalmente es inferior al valor comercial, ya que se establece para incentivar la compra, atraer clientes o competir en el mercado”.

Estas promociones pueden incluir descuentos, facilidades de pago u otros incentivos, pero no modifican el valor comercial intrínseco del inmueble.

“Por lo tanto, el valor comercial no es igual a un precio de vivienda con promoción, sino que el precio promocional se deriva del valor comercial aplicando descuentos o condiciones especiales para la venta”, detalló el directivo de Tasvalúo.

En resumen, Ruiz subrayó que el precio ideal de una casa debe partir del valor comercial, pero ajustarse estratégicamente para responder a las condiciones del mercado, la competencia y los objetivos del vendedor.